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Liberdade

Suspeito detido por morte de ativista em Linhares é solto pela Justiça

Damião Damasceno, que havia sido preso com o irmão gêmeo, estava no Centro de Detenção Provisória de São Mateus. Jonas da Silva Soprani, de 48 anos, foi morto a tiros no dia 23 de junho

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 19:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 ago 2021 às 19:36
Jonas Soprani , ativista político em Linhares
Jonas Soprani , ativista político em Linhares Crédito: Reprodução/ Facebook Jonas Soprani
Um dos suspeitos presos pela morte do candidato a vereador nas eleições de 2020, em Linhares, Jonas da Silva Soprani, de 48 anos, teve liberdade concedida pela Justiça nesta terça-feira (3). Damião Damasceno, que havia sido preso com o irmão gêmeo, Cosme Damasceno, estava no Centro de Detenção Provisória de São Mateus. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo (Sejus).
Suspeitos no assassinato de Soprani, os irmãos foram presos no dia 20 de julho. De acordo com o advogado de Damião Damasceno, Júnior Mendonça, a liberdade foi concedida nesta tarde.
Na defesa do suspeito, o advogado argumentou que seu cliente foi ouvido pela autoridade policial, e que ficou comprovado que Damião Damasceno não tem qualquer relação com o crime, pois ele estava em Cariacica no dia dos fatos.

QUEM É QUEM NO CASO 

Veja abaixo como seria o envolvimento de cada um dos envolvidos, de acordo com as investigações da polícia.
  • Cosme Damasceno: procurou traficantes para atirarem em Jonas e conduziu o veículo com eles. Um traficante procurado não realizou a empreitada, mas indicou quem faria; 
  • Damião Damasceno: dono do carro e, a princípio, não teria envolvimento, foi liberado nesta terça-feira (3);
  • “Baiano”: um dos atiradores; e está preso;
  • Waldeir de Freitas: vereador de Linhares e está preso suspeito de ser o mandante do crime. 
  •  Dudu: Apontado pela polícia com um dos executores de Soprani. Dudu foi morto após confronto com militares nesta segunda-feira (2). Um policial também morreu.  

O CRIME

Soprani foi morto a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizonte. Ele era conhecido no município pela atuação na política. Em um perfil nas redes sociais, postava vídeos onde dizia fiscalizar o trabalho da prefeitura e da Câmara Municipal. Em 2020, foi candidato a vereador pelo PSB, teve 57 votos e não foi eleito.
Populares relataram à polícia que dois homens armados e encapuzados teriam chegado no bar efetuando disparos contra Soprani. Após ser atingido com os disparos, ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos.
No último dia 20, em Vila Prudêncio, Cariacica, os irmãos gêmeos Cosme Damasceno e Damião Damasceno, foram detidos como participantes da execução de Soprani. Além dos dois gêmeos, o vereador de Linhares Waldeir de Freitas (PTB) foi preso no dia 29 de julho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, por suspeita de ser o mandante do assassinato.

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