Suspeito detido por morte de ativista em Linhares é solto pela Justiça

Jonas Soprani , ativista político em Linhares Crédito: Reprodução/ Facebook Jonas Soprani

Suspeitos no assassinato de Soprani, os irmãos foram presos no dia 20 de julho. De acordo com o advogado de Damião Damasceno, Júnior Mendonça, a liberdade foi concedida nesta tarde.

Na defesa do suspeito, o advogado argumentou que seu cliente foi ouvido pela autoridade policial, e que ficou comprovado que Damião Damasceno não tem qualquer relação com o crime, pois ele estava em Cariacica no dia dos fatos.

QUEM É QUEM NO CASO

Veja abaixo como seria o envolvimento de cada um dos envolvidos, de acordo com as investigações da polícia.

Cosme Damasceno: procurou traficantes para atirarem em Jonas e conduziu o veículo com eles. Um traficante procurado não realizou a empreitada, mas indicou quem faria;

procurou traficantes para atirarem em Jonas e conduziu o veículo com eles. Um traficante procurado não realizou a empreitada, mas indicou quem faria; Damião Damasceno: dono do carro e, a princípio, não teria envolvimento, foi liberado nesta terça-feira (3);

dono do carro e, a princípio, não teria envolvimento, foi liberado nesta terça-feira (3); “Baiano”: um dos atiradores; e está preso;

um dos atiradores; e está preso; Waldeir de Freitas : vereador de Linhares e está preso suspeito de ser o mandante do crime.

: vereador de Linhares e está preso suspeito de ser o mandante do crime. Dudu: Apontado pela polícia com um dos executores de Soprani. Dudu foi morto após confronto com militares nesta segunda-feira (2). Um policial também morreu.

O CRIME

Populares relataram à polícia que dois homens armados e encapuzados teriam chegado no bar efetuando disparos contra Soprani. Após ser atingido com os disparos, ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos.