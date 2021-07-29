Vereador preso suspeito de mandar matar ativista em Linhares fez post de luto

O vereador Waldeir de Freitas (PTB) foi preso nesta quinta-feira (29) suspeito de ser o mandante do assassinato do candidato a vereador nas eleições 2020 Jonas da Silva Soprani, de 48 anos, conhecido ativista político em Linhares. Poucas horas depois do crime, o parlamentar chegou a postar nas redes sociais uma mensagem lamentando a morte da vítima e pedindo justiça no caso.
“Perdemos um amigo, mas seu legado estará cada dia mais vivo! Desejo que o Senhor nosso Deus te receba e conforte os corações de cada familiar e amigo. Luto por nosso amigo. Que a justiça seja feita”, escreveu o vereador em sua página nas redes sociais, na ocasião. Waldeir ainda postou um versículo bíblico para lamentar a morte de Jonas.
O vereador foi preso nesta quinta-feira (29) em Belo Horizonte, Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.
Segundo o delegado, a prisão foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, e agentes da polícia do Espírito Santo estão viajando para buscar o vereador, que é a terceira pessoa presa por suspeita de envolvimento no crime. O delegado detalhou as investigações.
No último dia 20, dois suspeitos foram detidos em Vila Prudêncio, Cariacica — os irmãos gêmeos Cosme Damasceno e Damião Damasceno, apontados como participantes da execução de Soprani.
PRESO EM HOTEL
Segundo as polícias de Minas Gerais e Espírito Santo, o vereador estava hospedado em um hotel para participar de um curso em Belo Horizonte (MG), onde o mandado de prisão temporária foi cumprido. O trabalho ocorreu após troca de informações entre agentes dos dois Estados.
A Câmara Municipal de Linhares informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre a prisão do vereador. "O inquérito tramita em segredo de Justiça, o que impossibilita, no momento, a avaliação para adoção de qualquer eventual providência. A Câmara aguarda a conclusão das investigações e permanece à disposição das autoridades", disse em nota.
A reportagem tenta contato com a defesa do vereador Waldeir de Freitas. Assim que houver posicionamento, este texto será atualizado.
SOPRANI FOI ASSASSINADO EM BAR
Jonas da Silva Soprani foi assassinado a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizonte. Ele era conhecido no município pela atuação na política. Em um perfil nas redes sociais, postava vídeos onde dizia fiscalizar o trabalho da prefeitura e da Câmara Municipal. Em 2020, foi candidato a vereador pelo PSB, teve 57 votos e não foi eleito.