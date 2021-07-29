Vereador preso suspeito de mandar matar ativista em Linhares fez post de luto

O vereador Waldeir de Freitas (PTB) foi preso nesta quinta-feira (29) Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O vereador Waldeir de Freitas (PTB) foi preso nesta quinta-feira (29) suspeito de ser o mandante do assassinato do candidato a vereador nas eleições 2020 Jonas da Silva Soprani, de 48 anos, conhecido ativista político em Linhares . Poucas horas depois do crime, o parlamentar chegou a postar nas redes sociais uma mensagem lamentando a morte da vítima e pedindo justiça no caso.

“Perdemos um amigo, mas seu legado estará cada dia mais vivo! Desejo que o Senhor nosso Deus te receba e conforte os corações de cada familiar e amigo. Luto por nosso amigo. Que a justiça seja feita”, escreveu o vereador em sua página nas redes sociais, na ocasião. Waldeir ainda postou um versículo bíblico para lamentar a morte de Jonas.

Suspeito de matar ativista, vereador fez postagem lamentando morte da vítima Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O vereador foi preso nesta quinta-feira (29) em Belo Horizonte, Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.

Segundo o delegado, a prisão foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, e agentes da polícia do Espírito Santo estão viajando para buscar o vereador, que é a terceira pessoa presa por suspeita de envolvimento no crime. O delegado detalhou as investigações.

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No último dia 20, dois suspeitos foram detidos em Vila Prudêncio, Cariacica — os irmãos gêmeos Cosme Damasceno e Damião Damasceno, apontados como participantes da execução de Soprani.

Jonas Soprani foi morto em Linhares Crédito: Reprodução Redes sociais

PRESO EM HOTEL

Segundo as polícias de Minas Gerais e Espírito Santo, o vereador estava hospedado em um hotel para participar de um curso em Belo Horizonte (MG), onde o mandado de prisão temporária foi cumprido. O trabalho ocorreu após troca de informações entre agentes dos dois Estados.

A Câmara Municipal de Linhares informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre a prisão do vereador. "O inquérito tramita em segredo de Justiça, o que impossibilita, no momento, a avaliação para adoção de qualquer eventual providência. A Câmara aguarda a conclusão das investigações e permanece à disposição das autoridades", disse em nota.

A reportagem tenta contato com a defesa do vereador Waldeir de Freitas. Assim que houver posicionamento, este texto será atualizado.

SOPRANI FOI ASSASSINADO EM BAR

Soprani foi alvejado em bar de Linhares Crédito: Caio Dias | TV Gazeta Norte