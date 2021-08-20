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Tentativa de latrocínio

Dono de bar em Vitória é esfaqueado durante tentativa de assalto

Homem de 65 anos levou uma facada no braço. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e passou por cirurgia

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 12:10

Publicado em 

20 ago 2021 às 12:10
Bar onde homem foi esfaqueado em Vitória após reagir a assalto
Bar onde homem foi esfaqueado ao reagir a assalto em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um idoso de 65 anos levou uma facada no braço durante uma tentativa de assalto a um bar no bairro Goiabeiras, em Vitória, na noite desta quinta-feira (19). O comerciante estava no estabelecimento com sua esposa, de 62 anos, e apenas um cliente quando o criminoso chegou ao local e fechou a porta.
O comerciante reagiu quando o assaltante disse que queria o dinheiro do caixa e foi esfaqueado no braço direito. Ao ver que o marido estava ferido, a esposa do comerciante bateu no ladrão e gritou por socorro. A filha dos dois, que mora nos fundos do bar, correu para ajudar. Nesse momento, o criminoso fugiu.
O idoso foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e passou por uma cirurgia no braço.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Ninguém foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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