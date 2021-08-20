Dono de bar em Vitória é esfaqueado durante tentativa de assalto

Um idoso de 65 anos levou uma facada no braço durante uma tentativa de assalto a um bar no bairro Goiabeiras, em Vitória, na noite desta quinta-feira (19). O comerciante estava no estabelecimento com sua esposa, de 62 anos, e apenas um cliente quando o criminoso chegou ao local e fechou a porta.
O comerciante reagiu quando o assaltante disse que queria o dinheiro do caixa e foi esfaqueado no braço direito. Ao ver que o marido estava ferido, a esposa do comerciante bateu no ladrão e gritou por socorro. A filha dos dois, que mora nos fundos do bar, correu para ajudar. Nesse momento, o criminoso fugiu.
O idoso foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e passou por uma cirurgia no braço.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Ninguém foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta