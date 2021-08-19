Suspeito de esfaquear comerciante em assalto a loja é preso em Guarapari

Diego Cardoso Dutra foi preso suspeito de assaltar loja em Guarapari Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (17) suspeito de ser o autor de uma tentativa de latrocínio que aconteceu em 19 de maio deste ano, no Centro de Guarapari . Durante um assalto a uma loja de artigos para festas, Diego Cardoso Dutra teria esfaqueado um comerciante, dono do estabelecimento. Ele foi peso no bairro Santa Margarida, no mesmo município, em comprimento de mandado de prisão preventiva.

Segundo o titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Guilherme Eugênio, Diego já tem antecedentes criminais por roubo. O delegado explicou que o suspeito foi à loja de artigos para festas em uma motocicleta e, armado com uma faca, rendeu os funcionários e roubou todo o dinheiro que havia no caixa do estabelecimento.

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"Ele foi surpreendido pelo proprietário do estabelecimento. Ao surpreender Diego durante a fuga, o proprietário travou um embate com Diego. Em meio a isso, o suspeito sacou a faca que portava e desferiu dois golpes contra a vítima. Logo depois, ele conseguiu fugir a bordo da motocicleta, envolveu-se em um acidente de trânsito e concluiu a fuga a pé", contou o delegado.