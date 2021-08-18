Mulher suspeita de matar o marido é presa em Divino de São Lourenço

Uma mulher de 52 anos foi presa nesta quarta-feira (18) em Divino de São Lourenço, Região do Caparaó, suspeita de ter matado o marido. Alencar Ribeiro, de 44 anos, foi assassinado a tiros no último dia 1º, mas o corpo dele foi encontrado uma semana após o crime, no dia 8, na residência do casal, que fica na localidade Serra Azul, zona rural do município.
Segundo a Polícia Civil de Guaçuí, responsável pelas investigações no município onde ocorreu o crime, a prisão aconteceu em cumprimento de mandado de prisão temporária. O nome da suspeita não foi informado pela polícia.
Titular da Delegacia de Guaçuí, o delegado Marcos Nery explicou que no dia que o corpo da vítima foi encontrado na residência onde o casal morava, a mulher não havia dormido em casa. "A vítima já havia sido presa, em flagrante, por violência doméstica em maio deste ano e liberada em audiência de custódia. O casal voltou a morar junto, mas havia divergências entre eles, o que pode ser a causa da morte", contou.
No momento da prisão da suspeita, a polícia encontrou no quarto da mulher uma sacola contendo um pó branco, que um teste preliminar apontou ser cocaína. Por isso, a suspeita também foi atuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.