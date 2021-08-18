Mulher suspeita de matar o marido é presa em Divino de São Lourenço

Titular da Delegacia de Guaçuí, o delegado Marcos Nery explicou que no dia que o corpo da vítima foi encontrado na residência onde o casal morava, a mulher não havia dormido em casa. "A vítima já havia sido presa, em flagrante, por violência doméstica em maio deste ano e liberada em audiência de custódia. O casal voltou a morar junto, mas havia divergências entre eles, o que pode ser a causa da morte", contou.