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Assassinado a tiros

Mulher suspeita de matar o marido é presa em Divino de São Lourenço

Alencar Ribeiro, de 44 anos, foi morto a tiros no último dia 1°, mas o corpo dele foi encontrado uma semana depois, na casa onde o casal morava

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:19

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 ago 2021 às 18:19
Delegacia de Polícia de Guaçuí
O crime é investigado na Delegacia de Polícia de Guaçuí Crédito: Divulgação/PCES
Uma mulher de 52 anos foi presa nesta quarta-feira (18) em Divino de São Lourenço, Região do Caparaó, suspeita de ter matado o marido. Alencar Ribeiro, de 44 anos, foi assassinado a tiros no último dia 1º, mas o corpo dele foi encontrado uma semana após o crime, no dia 8, na residência do casal, que fica na localidade Serra Azul, zona rural do município.
Segundo a Polícia Civil de Guaçuí, responsável pelas investigações no município onde ocorreu o crime, a prisão aconteceu em cumprimento de mandado de prisão temporária. O nome da suspeita não foi informado pela polícia.
Titular da Delegacia de Guaçuí, o delegado Marcos Nery explicou que no dia que o corpo da vítima foi encontrado na residência onde o casal morava, a mulher não havia dormido em casa. "A vítima já havia sido presa, em flagrante, por violência doméstica em maio deste ano e liberada em audiência de custódia. O casal voltou a morar junto, mas havia divergências entre eles, o que pode ser a causa da morte", contou.
Com a suspeita, PC encontrou droga
Na casa onde a suspeita foi presa, a polícia encontrou uma sacola com cocaína Crédito: Divulgação/ PCES
No momento da prisão da suspeita, a polícia encontrou no quarto da mulher uma sacola contendo um pó branco, que um teste preliminar apontou ser cocaína. Por isso, a suspeita também foi atuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

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