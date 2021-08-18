Servidor da Prefeitura de Itapemirim é achado morto e nu perto de lagoa

Um servidor público foi encontrado morto próximo à Lagoa Dantas, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (17). Segundo a Prefeitura de Itapemirim, Carlos Marcio Wichello era motorista do serviço de transporte escolar do município. A Polícia Civil ainda aguarda o resultado da perícia para saber a causa da morte.
Quando foi localizado, o corpo estava nu, sem sinais de violência e caído próximo à Lagoa Dantas, que fica na mesma região que a Lagoa do Siri, conhecida na região. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. De acordo com a polícia, apenas após os exames, será possível confirmar a causa da morte.
Em seu perfil oficial no Facebook, a Prefeitura de Itapemirim lamentou a morte do servidor. “É com profundo pesar e grande consternação que a Prefeitura de Itapemirim comunica o falecimento de Carlos Marcio Wichello. Marcinho era servidor efetivo lotado na Secretaria de Educação e atuava como motorista de veículos leves desde 2008. Nesse momento de dor, a Prefeitura de Itapemirim, por meio do prefeito Dr. Thiago, oferece suas condolências à toda a família e amigos”, disse a administração municipal, em nota.