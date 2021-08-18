Servidor da Prefeitura de Itapemirim é achado morto e nu perto de lagoa

Em seu perfil oficial no Facebook, a Prefeitura de Itapemirim lamentou a morte do servidor. “É com profundo pesar e grande consternação que a Prefeitura de Itapemirim comunica o falecimento de Carlos Marcio Wichello. Marcinho era servidor efetivo lotado na Secretaria de Educação e atuava como motorista de veículos leves desde 2008. Nesse momento de dor, a Prefeitura de Itapemirim, por meio do prefeito Dr. Thiago, oferece suas condolências à toda a família e amigos”, disse a administração municipal, em nota.