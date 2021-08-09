Homem é encontrado morto dentro de casa em Divino de São Lourenço

Correção
09/08/2021 - 3:20
Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que o crime ocorreu no município Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. No entanto, o homicídio ocorreu em Divino de São Lourenço, cidade localizada na mesma região. A informação foi corrigida no texto e no título.
Um homem de 44 anos foi encontrado morto neste domingo (8), em Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. Alencar Ribeiro estava dentro de casa, na zona rural do município, e tinhas sinais de agressão.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 10h, para verificar um óbito. No local, os policiais encontraram Alencar morto e com sinais de agressão. Os militares acionaram a perícia da Polícia Civil.
Já a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi registrado inicialmente como homicídio e seguirá sob investigação da Delegacia de Guaçuí. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", comunicou.
Ainda de acordo com a PC, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Por fim, a Polícia Civil destacou que "a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".