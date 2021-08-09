Homem é encontrado morto dentro de casa em Divino de São Lourenço

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Correção Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que o crime ocorreu no município Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. No entanto, o homicídio ocorreu em Divino de São Lourenço, cidade localizada na mesma região. A informação foi corrigida no texto e no título.

Segundo a Polícia Militar , a equipe foi acionada por volta das 10h, para verificar um óbito. No local, os policiais encontraram Alencar morto e com sinais de agressão. Os militares acionaram a perícia da Polícia Civil

Já a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi registrado inicialmente como homicídio e seguirá sob investigação da Delegacia de Guaçuí. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", comunicou.

Ainda de acordo com a PC, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.