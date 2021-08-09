Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Homem é encontrado morto dentro de casa em Divino de São Lourenço

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais encontraram o homem morto e com sinais de agressão neste domingo (8)

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 11:52

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 ago 2021 às 11:52
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Correção

09/08/2021 - 3:20
Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que o crime ocorreu no município Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. No entanto, o homicídio ocorreu em Divino de São Lourenço, cidade localizada na mesma região. A informação foi corrigida no texto e no título.
Um homem de 44 anos foi encontrado morto neste domingo (8), em Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. Alencar Ribeiro estava dentro de casa, na zona rural do município, e tinhas sinais de agressão.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 10h, para verificar um óbito. No local, os policiais encontraram Alencar morto e com sinais de agressão. Os militares acionaram a perícia da Polícia Civil.
Já a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi registrado inicialmente como homicídio e seguirá sob investigação da Delegacia de Guaçuí. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", comunicou.
Ainda de acordo com a PC, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Por fim, a Polícia Civil destacou que "a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".

Veja Também

Empresária é sequestrada por criminosos em seu próprio carro em Iconha

Jovem é preso suspeito de agredir e tentar atropelar homem em Guaçuí

Condutor é preso com 251kg de maconha em banco e porta-malas de carro no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dores do Rio Preto Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados