Jovem é preso suspeito de agredir e tentar atropelar homem em Guaçuí

Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 23 anos foi detido após agredir e tentar atropelar um homem de 45 anos em Guaçuí , município na região do Caparaó, na noite deste sábado (7). A motivação do atentado ainda é desconhecida. Segundo a Polícia Militar , o veículo conduzido pelo suspeito foi aprendido e levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).

O crime ocorreu no bairro Horto Florestal, por volta das 23h. A vítima contou para a Polícia Militar que o suspeito, morador de Guaçuí, estava dirigindo um Fiat 147 e teria jogado o carro em sua direção, quase o atropelando. Ele ainda relatou que o jovem o agrediu fisicamente antes da tentativa de atropelamento.

A PM informou que ma viatura realizou rondas na região e conseguiu localizar o carro, que no momento da abordagem, estava sendo conduzido por um adolescente de 17 anos. O menor relatou que teria deixado o suspeito em sua residência, onde a polícia o localizado.