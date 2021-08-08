Jovem é preso suspeito de agredir e tentar atropelar homem em Guaçuí

Um jovem de 23 anos foi detido após agredir e tentar atropelar um homem de 45 anos em Guaçuí, município na região do Caparaó, na noite deste sábado (7). A motivação do atentado ainda é desconhecida. Segundo a Polícia Militar, o veículo conduzido pelo suspeito foi aprendido e levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).
O crime ocorreu no bairro Horto Florestal, por volta das 23h. A vítima contou para a Polícia Militar que o suspeito, morador de Guaçuí, estava dirigindo um Fiat 147 e teria jogado o carro em sua direção, quase o atropelando. Ele ainda relatou que o jovem o agrediu fisicamente antes da tentativa de atropelamento.
A PM informou que ma viatura realizou rondas na região e conseguiu localizar o carro, que no momento da abordagem, estava sendo conduzido por um adolescente de 17 anos. O menor relatou que teria deixado o suspeito em sua residência, onde a polícia o localizado.
O suspeito foi levado para a Delegacia de Alegre, onde, de acordo com a Polícia Civil, ele foi atuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio credenciado do Detran.