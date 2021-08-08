Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Motivação desconhecida

Jovem é preso suspeito de agredir e tentar atropelar homem em Guaçuí

Segundo relato da vítima à PM, o suspeito estava dirigindo um Fiat 147 e teria jogado o carro em sua direção, quase o atropelando. Ele ainda relatou que o jovem o agrediu fisicamente antes da tentativa de atropelamento

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 15:47

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

08 ago 2021 às 15:47
Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado
Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um jovem de 23 anos foi detido após agredir e tentar atropelar um homem de 45 anos em Guaçuí, município na região do Caparaó, na noite deste sábado (7). A motivação do atentado ainda é desconhecida. Segundo a Polícia Militar, o veículo conduzido pelo suspeito foi aprendido e levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).
O crime ocorreu no bairro Horto Florestal, por volta das 23h. A vítima contou para a Polícia Militar que o suspeito, morador de Guaçuí, estava dirigindo um Fiat 147 e teria jogado o carro em sua direção, quase o atropelando. Ele ainda relatou que o jovem o agrediu fisicamente antes da tentativa de atropelamento.
A PM informou que ma viatura realizou rondas na região e conseguiu localizar o carro, que no momento da abordagem, estava sendo conduzido por um adolescente de 17 anos. O menor relatou que teria deixado o suspeito em sua residência, onde a polícia o localizado.
O suspeito foi levado para a Delegacia de Alegre, onde, de acordo com a Polícia Civil, ele foi atuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio credenciado do Detran.

Veja Também

Homem é achado morto dentro de carro em córrego de Cariacica

Ambulância tomba após colisão com ônibus em Vila Velha; paciente foi resgatado

Empresário capixaba Otacílio José Coser Filho morre aos 67 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre atropelamento Caparaó
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados