Ambulância tomba após colisão com ônibus em Vila Velha; paciente foi resgatado

Ambulância do Samu ficou tombada no canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg após ser atingida por ônibus Crédito: Divulgação/Ouvinte da CBN

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De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, o acidente ocorreu no sentido Centro de Vila Velha, quando o ônibus estava saindo do bairro e atingiu a ambulância, que trafegava pela Avenida Carlos Lindenberg. Com o impacto da batida, a ambulância atingiu um poste e ficou tombada no canteiro central.

08/08 às 10h30 | Av. Carlos Lindemberg, Vila Velha - Colisão ônibus x ambulância: Equipe do Resgate02 socorreu vítima da ambulância e a encaminhou para um hospital de Vitória. A ambulância ficou tombada sobre o canteiro central. Não há relato de vítimas do coletivo. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) August 8, 2021

O Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota, que foi acionado para atendimento de ocorrência de trânsito envolvendo um ônibus e uma ambulância do Samu, na manhã deste domingo, em Vila Velha. "A ambulância do CBMES foi deslocada e, no local, constatou que não havia vítimas entre os passageiros do coletivo. Um dos socorristas do Samu relatou mal-estar, e foi atendido por outra equipe do Samu. O paciente que estava na ambulância sinistrada foi levado pela equipe do CBMES para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência".

Acidente entre ambulância do Samu e ônibus

A Guarda Municipal esteve no local. O semáforo chegou a ser desligado e uma das faixas no sentido Centro de Vila Velha foi interditada, mas não houve congestionamento. Por volta das 17h deste domingo, a Guarda Municipal de Vila Velha enviou nota informando que o trânsito seguia parcialmente interditado.

"A Prefeitura de Vila Velha pede atenção para aqueles que forem transitar pela avenida, pois a sinalização semafórica no cruzamento foi prejudicada. A saída do terminal está fechada e o trânsito foi desviado". A previsão de liberação era por volta das 20h.

A nota diz ainda: "A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada e acompanhou a ocorrência. O acidente na Avenida Carlos Lindemberg envolveu um ônibus e uma ambulância do SAMU. Não tiveram vítimas no ônibus. Na ambulância, o paciente e o motorista foram encaminhamos para o hospital".

Por nota, a Polícia Militar informou que foi acionada, na manhã deste domingo, para atender a ocorrência entre o ônibus e a ambulância do Samu. Segundo a corporação, os Bombeiros prestaram socorro a uma pessoa que era transportada pela ambulância, e a encaminhou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Outra equipe do Samu também prestou apoio o local. Foi constatado que nenhum passageiro do ônibus havia se ferido e ninguém precisou de atendimento médico.

A coordenação do Samu explicou, por meio de nota, que, na manhã deste domingo, uma unidade móvel de urgência e emergência se envolveu em um acidente automobilístico na Avenida Carlos Lindemberg, em Vila Velha. Estavam a bordo três pessoas: um paciente, o condutor do veículo e uma técnica de enfermagem.