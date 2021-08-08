Empresário capixaba Otacílio José Coser Filho morre aos 67 anos

Morreu neste domingo (8) o empresário capixaba Otacílio José Coser Filho, aos 67 anos. Ele teve uma insuficiência respiratória nesta madrugada em São Paulo, onde fazia tratamento contra um câncer havia alguns anos.
Segundo comunicado enviado por familiares, o corpo será cremado ainda neste domingo, às 14h, no cemitério Horto da Paz, em Itapecirica da Serra, São Paulo.
Otacilinho, como era conhecido, era herdeiro do Grupo Coimex, fundado pelo seu pai, Otacílio Coser, que morreu em novembro de 2019.
Com quase 70 anos de história, o grupo é um dos maiores conglomerados empresariais do Espírito Santo, com forte atuação em áreas como comércio exterior, café, logística, infraestrutura e energia.
Entre as empresas do grupo estão: Cisa Trading; Tegma Gestão Logística; Companhia Portuária Vila Velha (CPVV), Coimex Capital, Coimex Consórcios, Companhia Energética de Petrolina e Rodosol.
Otacílio Filho atualmente ocupava o posto de conselheiro do Grupo Coimex. Ele também já exerceu a presidência do Centro do Comércio do Café de Vitória (CCCV) por dois mandatos, entre 2003 e 2006.
REPERCUSSÃO
O Centro do Comércio de Café de Vitória e os exportadores de grão enviaram nota de pesar lamentando a morte do empresário. "Os exportadores de café perdem uma grande liderança não só de nossa cafeicultura, mas também de outros importantes segmentos econômicos do Espírito Santo e do Brasil".
O comunicado assinado pelo presidente do CCCV, Márcio Candido Ferreira, destaca que em sua gestão, Otacílio Filho ajudou a "instituição a modernizar seus estatutos, sua governança, sua imagem setorial, conduzindo com maestria a interlocução com lideranças locais e nacionais do comércio, da produção e da industrialização de café".
"Otacilinho, como era carinhosamente conhecido, presidiu o Centro do Comércio de Café de Vitória por dois mandados, de 2003 a 2006, e colaborou com os trabalhos desta instituição integrando comitês, diretorias e o conselho de administração em várias ocasiões. Dedicou atenção especial à cultura e à pesquisa, por meio do espaço cultural mantido pelo CCCV, e que leva o nome de seu avô, Egydio Coser, e pela reativação de treinamentos com ênfase na melhoria da qualidade do café voltados para produtores rurais".
A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, destacou ainda que Otacilinho "deu relevantes contribuições ao associativismo e a toda a cadeia produtiva do setor cafeeiro". "Fará muita falta. Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares".
O presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Sidemar Acosta, afirmou que Otacílio Filho "teve uma importante contribuição para o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil".
"Espirituoso, com uma inteligência prática e objetiva, Otacilio deu dinamismo na condução das empresas do grupo da família e na participação do Espírito Santo nos negócios de comércio exterior", afirmou em nota.
O ES em Ação, por meio do diretor presidente Fabio Brasileiro também lamentou o falecimento do empresário Otacilio Coser.