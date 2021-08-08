Empresário capixaba Otacílio José Coser Filho morre aos 67 anos

Morreu neste domingo (8) o empresário capixaba Otacílio José Coser Filho, aos 67 anos. Ele teve uma insuficiência respiratória nesta madrugada em São Paulo , onde fazia tratamento contra um câncer havia alguns anos.

Segundo comunicado enviado por familiares, o corpo será cremado ainda neste domingo, às 14h, no cemitério Horto da Paz, em Itapecirica da Serra, São Paulo.

Com quase 70 anos de história, o grupo é um dos maiores conglomerados empresariais do Espírito Santo , com forte atuação em áreas como comércio exterior, café, logística, infraestrutura e energia.

Entre as empresas do grupo estão: Cisa Trading; Tegma Gestão Logística; Companhia Portuária Vila Velha (CPVV), Coimex Capital, Coimex Consórcios, Companhia Energética de Petrolina e Rodosol.

Otacílio Filho atualmente ocupava o posto de conselheiro do Grupo Coimex. Ele também já exerceu a presidência do Centro do Comércio do Café de Vitória (CCCV) por dois mandatos, entre 2003 e 2006.

REPERCUSSÃO

O Centro do Comércio de Café de Vitória e os exportadores de grão enviaram nota de pesar lamentando a morte do empresário. "Os exportadores de café perdem uma grande liderança não só de nossa cafeicultura, mas também de outros importantes segmentos econômicos do Espírito Santo e do Brasil".

O comunicado assinado pelo presidente do CCCV, Márcio Candido Ferreira, destaca que em sua gestão, Otacílio Filho ajudou a "instituição a modernizar seus estatutos, sua governança, sua imagem setorial, conduzindo com maestria a interlocução com lideranças locais e nacionais do comércio, da produção e da industrialização de café".

"Otacilinho, como era carinhosamente conhecido, presidiu o Centro do Comércio de Café de Vitória por dois mandados, de 2003 a 2006, e colaborou com os trabalhos desta instituição integrando comitês, diretorias e o conselho de administração em várias ocasiões. Dedicou atenção especial à cultura e à pesquisa, por meio do espaço cultural mantido pelo CCCV, e que leva o nome de seu avô, Egydio Coser, e pela reativação de treinamentos com ênfase na melhoria da qualidade do café voltados para produtores rurais".

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, destacou ainda que Otacilinho "deu relevantes contribuições ao associativismo e a toda a cadeia produtiva do setor cafeeiro". "Fará muita falta. Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares".

O presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Sidemar Acosta, afirmou que Otacílio Filho "teve uma importante contribuição para o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil".

"Espirituoso, com uma inteligência prática e objetiva, Otacilio deu dinamismo na condução das empresas do grupo da família e na participação do Espírito Santo nos negócios de comércio exterior", afirmou em nota.

O ES em Ação, por meio do diretor presidente Fabio Brasileiro também lamentou o falecimento do empresário Otacilio Coser.