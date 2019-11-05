Otacílio Coser, fundador do Grupo Coimex, morre aos 92 anos

Otacílio Coser Crédito: Edson Chagas/Arquivo A Gazeta

O empresário e fundador do Grupo Coimex, Otacílio Coser, morreu nesta terça-feira (05) em São Paulo, em decorrência de diversos problemas de saúde. Ele estava internado, desde setembro, no Hospital Sírio Libanês.

Um dos maiores empreendedores do Estado com atuação no comércio exterior, no ramo do café, infraestrutura e mercado imobiliário, Coser tinha 92 anos. De acordo com a família, ele enfrentava problemas de saúde há algum tempo e esteve internado em hospitais de Vitória e São Paulo nos últimos meses.

"Ele ficou internado por alguns meses aqui em Vitória, chegou a colocar marca-passo no coração aqui e foi para casa. Depois de um tempo em casa, ele teve que voltar para o hospital porque estava muito debilitado e muito dependente de oxigênio. Teve uma trombose também. Quando o quadro dele piorou, em setembro, ele foi levado de avião direto para a UTI do Sírio Libanes. Lá ele chegou a ter uma melhora, chegou a ir para o semi-intensivo, mas na semana passada voltou para UTI. No último final de semana teve um problema no rim, o que tornou-se um complicador, e colocaram nele um cateter para hemodiálise", contou a sobrinha, Marcila Coser.

Apesar dos vários problemas de saúde, Marcilia diz que o tio manteve-se lúcido até o fim e deixou uma vida de aprendizado para a família.

"Quarta-feira passada ele estava dentro da UTI conversando com a gente pelo celular, ele esteve lúcido até o fim. As coisas foram complicando em decorrência da idade mesmo. Ficam as melhores lembranças possíveis. Ele sempre foi um exemplo a ser seguido, nunca desistiu de nada. Um empreendedor, tinha uma estrela. A vida dele é só de aprendizado para nós. Ele foi quem deu o primeiro passo para família ser alguma coisa. Foia brindo portas", contou.

VELÓRIO EM SÃO PAULO

O corpo do empresário capixaba será velado em São Paulo, no salão nobre do Memorial Ossel, a partir das 10 horas desta quarta-feira (06). A cerimônia de cremação acontece no mesmo local, também nesta quarta-feira, às 17 horas.

COIMEX

Com quase 70 anos de história, o Grupo Coimex é conhecido pela diversidade dos negócios, com empresas presentes em vários setores da economia nacional. O grupo teve origem no segmento de importação, mas atua de forma expressiva também em logística, negócios portuários, infraestrutura e energia, e no segmento imobiliário.

Entre as empresas do grupo estão: Cisa Trading; Tegma Gestão Logística; Companhia Portuária Vila Velha (CPVV), Coimex Capital, Coimex Consórcios, Companhia Energética de Petrolina e Rodosol.

"Passamos, hoje, por um período de falta de confiança, ela precisa se retomada para os investimentos voltarem. Mas já estou nisso desde 1949, já passei por coisa muito pior. O que posso dizer é que o segredo é trabalhar, ter coragem, assumir um pouco de risco, confiar, ter credibilidade, otimismo e muita força de vontade. É isso que passo para as novas gerações" Otacílio Coser - Em entrevista para A gazeta em 2014, na comemoração dos 65 anos do Grupo Coimex

HISTÓRIA

Natural de Itaguaçu, no Sul do Espírito Santo, Otacílio iniciou sua vida profissional em 1949, quando comprou uma corretora de café. Já nos anos 1960 começou o processo de diversificação do negócio, com a criação da Vitoriawagem, maior concessionária de veículos do Espírito Santo. Na década seguinte o, hoje, grupo Coimex, entrou no setor de importação.

Otacílio Coser

A diversificação do grupo continuou nos anos seguintes. Na década de 1980 novas empresas passam a integrar o grupo nos segmentos agrícolas (Almasa), automotivo (Honda) e de armazenagem (Coimex Armazéns gerais). Nos anos 1990, com o crescimento das importações, o grupo passa a investir em infra estrutura portuária (CPVV) e retro portuária, e surgem a Cisa Trading, a Tegma Gestão Logística e o ingresso do grupo no setor de concessão de rodovias (Rodosol e Eco 101).