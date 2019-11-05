Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Obituário

Otacílio Coser, fundador do Grupo Coimex, morre aos 92 anos

Segundo familiares, o empresário estava com problemas de saúde. Ele estava internado em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 14:57

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 14:57

Otacílio Coser Crédito: Edson Chagas/Arquivo A Gazeta
O empresário e fundador do Grupo Coimex, Otacílio Coser, morreu nesta terça-feira (05) em São Paulo, em decorrência de diversos problemas de saúde. Ele estava internado, desde setembro, no Hospital Sírio Libanês.
Um dos maiores empreendedores do Estado com atuação no comércio exterior, no ramo do café, infraestrutura e mercado imobiliário, Coser tinha 92 anos. De acordo com a família, ele enfrentava problemas de saúde há algum tempo e esteve internado em hospitais de Vitória e São Paulo nos últimos meses.
"Ele ficou internado por alguns meses aqui em Vitória, chegou a colocar marca-passo no coração aqui e foi para casa. Depois de um tempo em casa, ele teve que voltar para o hospital porque estava muito debilitado e muito dependente de oxigênio. Teve uma trombose também. Quando o quadro dele piorou, em setembro, ele foi levado de avião direto para a UTI do Sírio Libanes. Lá ele chegou a ter uma melhora, chegou a ir para o semi-intensivo, mas na semana passada voltou para UTI. No último final de semana teve um problema no rim, o que tornou-se um complicador, e colocaram nele um cateter para hemodiálise", contou a sobrinha,  Marcila Coser.
Apesar dos vários problemas de saúde, Marcilia diz que o tio manteve-se lúcido até o fim e deixou uma vida de aprendizado para a família.
"Quarta-feira passada ele estava dentro da UTI conversando com a gente pelo celular, ele esteve lúcido até o fim. As coisas foram complicando em decorrência da idade mesmo. Ficam as melhores lembranças possíveis.  Ele sempre foi um exemplo a ser seguido, nunca desistiu de nada. Um empreendedor, tinha uma estrela. A vida dele é só de aprendizado para nós. Ele foi quem deu o primeiro passo para família ser alguma coisa. Foia brindo portas", contou.

VELÓRIO EM SÃO PAULO

O corpo do empresário capixaba será velado em São Paulo, no salão nobre do Memorial Ossel, a partir das 10 horas desta quarta-feira (06). A cerimônia de cremação acontece no mesmo local, também nesta quarta-feira, às 17 horas.

COIMEX

Com quase 70 anos de história, o Grupo Coimex é conhecido pela diversidade dos negócios, com empresas presentes em vários setores da economia nacional.  O grupo teve origem no segmento de importação, mas atua de forma expressiva também em logística, negócios portuários, infraestrutura e energia, e no segmento imobiliário. 
Entre as empresas do grupo estão: Cisa Trading; Tegma Gestão Logística; Companhia Portuária Vila Velha (CPVV), Coimex Capital, Coimex Consórcios, Companhia Energética de Petrolina e Rodosol.
"Passamos, hoje, por um período de falta de confiança, ela precisa se retomada para os investimentos voltarem. Mas já estou nisso desde 1949, já passei por coisa muito pior. O que posso dizer é que o segredo é trabalhar, ter coragem, assumir um pouco de risco, confiar, ter credibilidade, otimismo e muita força de vontade. É isso que passo para as novas gerações"
Otacílio Coser - Em entrevista para A gazeta em 2014, na comemoração dos 65 anos do Grupo Coimex

HISTÓRIA

Natural de Itaguaçu, no Sul do Espírito Santo, Otacílio iniciou sua vida profissional em 1949, quando comprou uma corretora de café. Já nos anos 1960 começou o processo de diversificação do negócio, com a criação da Vitoriawagem, maior concessionária de veículos do Espírito Santo. Na década seguinte o, hoje, grupo Coimex, entrou no setor de importação.

Otacílio Coser

A diversificação do grupo continuou nos anos seguintes. Na década de 1980 novas empresas passam a integrar o grupo nos segmentos agrícolas (Almasa), automotivo (Honda) e de armazenagem (Coimex Armazéns gerais). Nos anos 1990, com o crescimento das importações,  o grupo passa a investir em infra estrutura portuária (CPVV) e retro portuária, e surgem a Cisa Trading, a Tegma Gestão Logística e o ingresso do grupo no setor de concessão de rodovias (Rodosol e Eco 101).
Já nos anos 2000, é a vez de expandir os negócios para os segmentos de energia, incorporação imobiliária e logística. Por fim, focada na responsabilidade social, o Grupo Coimex  criou em 2010, a Fundação Otacílio Coser, que atua com crianças de comunidades do Espírito Santo e de São Paulo. 

Veja Também

Presidente de honra do Cidadania, Antônio Ribeiro Granja morre aos 106 anos no ES

Empresários e políticos destacam caráter empreendedor de Otacílio Coser

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados