Presidente de honra do Cidadania, Antônio Ribeiro Granja morre aos 106 anos no ES

Antônio Ribeiro Granja: liderança histórica do Cidadania morreu aos 106 anos Crédito: Reprodução/ Twitter Luciano Rezende

Your browser does not support the audio element. Presidente de honra do Cidadania, Antônio Granja morre aos 106 anos no ES

Morreu no final da noite de domingo (10), aos 106 anos, o ex-vereador de Cariacica , ex-líder sindical e presidente de honra nacional do Cidadania (antigo PPS), Antônio Ribeiro Granja. Segundo familiares, Granja estava internado desde quinta-feira (7) no Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, onde tratava uma infecção e pedra na vesícula.

"A prática política ele fez até a véspera da sua morte. Era uma pessoa lúcida, com 106 anos, com muito mais esperança e visão de futuro do que a maioria dos jovens. Essa é a lembrança que tenho dele", lamentou o filho José Roberto Portugal.

O velório será aberto ao público na Câmara de Vereadores de Cariacica e vai ter início às 14h30 desta segunda-feira (11). O enterro está previsto para ocorrer às 10h desta terça-feira (12) no cemitério São João Batista, em Cariacica Sede.

BIOGRAFIA

Natural de Exu, em Pernambuco, Granja se mudou para São Paulo ainda na adolescência em busca de emprego. Em 1930, aos 17 anos, começou sua militância, ao entrar para a Aliança Liberal.

Granja passou a atuar no movimento sindical e entrou para o Partido Comunista, em 1934. Trabalhou como pedreiro e operário em São Paulo, até ser chamado para a construção da ferrovia Brasil-Bolívia. Com a criação da Vale do Rio Doce, em 1942, veio para o Espírito Santo para trabalhar na oficina de vagões da companhia, em Cariacica.

No Estado, liderou o movimento sindical dos ferroviários, acompanhou a criação das primeiras leis trabalhistas e participou do surgimento das primeiras centrais sindicais do Brasil. Organizando greves e se opondo ao governo getulista do Estado Novo, Granja chegou a ser detido algumas vezes pela polícia no período.

Em 1947, Granja foi eleito vereador de Cariacica pelo PCB. Perseguido, teve que deixar o Estado durante a ditadura militar.

"Mas não tenho dúvidas de que a democracia vai amadurecer, ela pode crescer de maneira torta, mas sempre vai estar em crescimento" Antônio Ribeiro Granja - Presidente de honra do Cidadania (ex-PPS), em 27/07/2018

HOMENAGENS

O governador Renato Casagrande (PSB) homenageou o ex-líder sindical em seu Twitter. "Tem pessoas que são imortais pela sua coerência, persistência e, portanto, exemplo para muitos, assim ficarão lembrados para sempre. Antônio Granja, que nos deixou na data de ontem, é uma dessas pessoas. Deus acolha bem sua alma e conforte os corações dos familiares e amigos", escreveu Casagrande.

Tem pessoas que são imortais pela sua coerência, persistência e, portanto, exemplo para muitos, assim ficarão lembrados para sempre. António Granja, que nos deixou na data de ontem, é uma dessas pessoas. Deus acolha bem sua alma e conforte os corações dos familiares e amigos. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) November 11, 2019

Correligionário de Granja, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), postou no Twitter que Granja foi "um grande líder, exemplo de retidão, honestidade e luta pelos mais necessitados".

É com muita tristeza que anuncio o falecimento do nosso Presidente de Honra do @23cidadania , Antonio Ribeiro Granja, aos 106 anos... um grande lider, exemplo de retidão, honestidade e luta pelos mais necessitados... um dos responsáveis pela minha filiaçao ao @23cidadania ?? pic.twitter.com/p7fzUCBAK3 — Luciano Rezende (@LucianoRezende) November 11, 2019