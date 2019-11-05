Empresários e políticos destacam caráter empreendedor de Otacílio Coser

Otacílio Coser durante comemoração dos 65 anos da Coimex Crédito: Divulgação

Visionário, empreendedor, homem de ação. Essas são algumas das características apontadas por empresários e autoridades para descrever Otacílio Coser, empresário e fundador do Grupo Coimex. Um dos maiores empreendedores do Espírito Santo com atuação no comércio exterior, no ramo do café, da infraestrutura e do mercado imobiliário, Coser faleceu nesta terça-feira (05), em São Paulo, aos 92 anos

O corpo do empresário capixaba será velado em São Paulo, no salão nobre do Memorial Ossel, a partir das 10 horas desta quarta-feira (06). A cerimônia de cremação acontece no mesmo local, também nesta quarta, às 17 horas.

Foi em uma corretora de café, em 1949, que Otacílio Coser começou a escrever a história da, hoje, Coimex. No entanto, para o Presidente do Centro de Comércio de Café, Jorge Luiz Nicchio, a contribuição do empresário foi muito além disso. "Ele foi muito importante no setor empresariado. Grande empreendedor, deixou um legado muito bonito. Gerou muito emprego, contribuiu com o desenvolvimento do Espírito Santo não só no café, mas nas outra áreas também. Temos que aproveitar o que ele deixou de exemplo para todos nós. Um visionário, começou lá de baixo e construiu um grande legado. Teve um sucesso absoluto para o Estado. Que Deus conforte a família", afirmou

Já para Marcílio Machado, presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Otacílio foi o empresário que teve a "audácia" de colocar o Estado no mapa da exportação.

"Foi uma pessoa muito importante. Foi o empreendedor que teve a audácia de vender o comercio exterior do Espírito Santo para o Brasil. Ele foi quem esteve em São Paulo para atrair negócio para o Estado, teve um papel muito importante para colocar o Espírito Santo entre um dos cinco maiores importadores do Brasil. É um modelo a ser seguido para as próximas gerações, para a garotada que está entrando no mercado de trabalho, para os empresários. O modelo de visão, de audácia, de enxergar novas oportunidades no mercado... Ele fazia as coisas acontecerem. Como fez nos anos 1990, em que a gente viu os automóveis chegando pelos portos do Estado. Ele foi fundamental para colocar o Espírito Santo no eixo de logística de comercio exterior dentro do cenário nacional", avaliou Machado.

GOVERNADOR LAMENTA PERDA

O governador Renato Casagrande (PSB) lamentou a morte de Otacílio Coser nas redes sociais e destacou que o empresário foi "líder importante para o desenvolvimento do Espírito Santo".

Importante empreendedor com forte atuação, especialmente no comércio internacional, o fundador do Grupo Coimex, Otacílio Coser, faleceu hoje em São Paulo. Líder importante para o desenvolvimento do ES. Deixo aqui os meus sentimentos à família e amigos desejando conforto a todos. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) 5 de novembro de 2019

Também nas redes sociais, o ex-governador Paulo Hartung (sem partido), lamentou a morte de Otacílio Coser destacando que ele foiuma lidenrança importante e "trabalho, credibilidade e inovação foram suas marcas". "Um grande personagem que jamais será esquecido", pontuou.

Paulo Hartung lamenta morte de Otacílio Coser Crédito: Reprodução/Instagram de Paulo Hartung

Já o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Erick Musso, registrou seu "profundo pesar" destacando a "verve empreendedora" do empresário.