Conheça as 10 maiores empresas que atuam no Espírito Santo

Sede da Petrobras em Vitória: estatal federal é a empresa com maior receita no Estado Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), entidade do Sistema Findes , divulgou nesta quinta-feira (10) o ranking das 200 maiores empresas do Espírito Santo . A lista considera a Receita Operacional Líquida (ROL) de cada companhia em 2019, que é calculada pela diferença entre o valor das vendas, deduzidas das devoluções e abatimentos, e os impostos sobre vendas.

Assim como nas edições anteriores , a Unidade Operacional Espírito Santo (UO-ES) da Petrobras se consolidou como a maior empresa que atua no Estado, com uma ROL de R$ 28 bilhões. Em segundo lugar, mais uma vez, ficou a Vale , com receita operacional líquida de R$ 13 bilhões em 2019.

A receita operacional líquida consolidada das 200 maiores em 2019, somada, alcançou R$ 101,5 bilhões, cifra 4,65% menor do que a de 2018. O valor consolidado do Ebitda (lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) chegou a R$ 7,9 bilhões, variação real de 19,01% na mesma base comparativa.

O lucro líquido do exercício de 2019 atingiu R$ 5,3 bilhões no ano passado, uma alta de 32,45%. O patrimônio líquido das 200 maiores empresas, somado, também cresceu 19,81% no período. Os dados foram analisados a partir de informações econômico-financeiras fornecidas pelas organizações.

A superintendente interina do IEL-ES, Carla Franco, destaca que neste ano o levantamento pesquisou mais empresas que em edições passadas. "Como nas edições anteriores, mantivemos o compromisso com a qualidade, o rigor técnico e a ampliação do número de empresas pesquisadas, superando todas as publicações passadas.

A publicação também faz um recorte específico das empresas do setor da indústria. No segmento, Petrobras, Vale e ArcelorMittal também aparecem no top 3, mas a lista com as 10 maiores também traz companhias como a Frisa Frigorífico e a Fertilizantes Heringer.