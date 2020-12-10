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Conheça as 10 maiores empresas que atuam no Espírito Santo

Levantamento do IEL-ES mostra que a Petrobras lidera novamente o ranking, que considera a receita operacional líquida de 2019. Lista tem companhias dos setores de comércio, indústria e serviços

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 19:39
Sede da Petrobras no Espírito Santo. Prédio da estatal fica na Reta da Penha, em Vitória
Sede da Petrobras em Vitória: estatal federal é a empresa com maior receita no Estado Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), entidade do Sistema Findes, divulgou nesta quinta-feira (10) o ranking das 200 maiores empresas do Espírito Santo. A lista considera a Receita Operacional Líquida (ROL) de cada companhia em 2019, que é calculada pela diferença entre o valor das vendas, deduzidas das devoluções e abatimentos, e os impostos sobre vendas.
Assim como nas edições anteriores, a Unidade Operacional Espírito Santo (UO-ES) da Petrobras se consolidou como a maior empresa que atua no Estado, com uma ROL de R$ 28 bilhões. Em segundo lugar, mais uma vez, ficou a Vale, com receita operacional líquida de R$ 13 bilhões em 2019.

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A receita operacional líquida consolidada das 200 maiores em 2019, somada, alcançou R$ 101,5 bilhões, cifra 4,65% menor do que a de 2018. O valor consolidado do Ebitda (lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) chegou a R$ 7,9 bilhões, variação real de 19,01% na mesma base comparativa.
O lucro líquido do exercício de 2019 atingiu R$ 5,3 bilhões no ano passado, uma alta de 32,45%. O patrimônio líquido das 200 maiores empresas, somado, também cresceu 19,81% no período. Os dados foram analisados a partir de informações econômico-financeiras fornecidas pelas organizações.
A superintendente interina do IEL-ES, Carla Franco, destaca que neste ano o levantamento pesquisou mais empresas que em edições passadas. "Como nas edições anteriores, mantivemos o compromisso com a qualidade, o rigor técnico e a ampliação do número de empresas pesquisadas, superando todas as publicações passadas.
A publicação também faz um recorte específico das empresas do setor da indústria. No segmento, Petrobras, Vale e ArcelorMittal também aparecem no top 3, mas a lista com as 10 maiores também traz companhias como a Frisa Frigorífico e a Fertilizantes Heringer.
Entre as 10 maiores indústrias do Estado está ainda a Leão Alimentos, empresa com fábrica em Linhares que anunciou que vai encerrar as operações no Espírito Santo no próximo ano.
Com informações da Findes

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