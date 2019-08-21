Conheça as maiores empresas que atuam no Espírito Santo

O Instituto Evaldo Lodi (IEL-ES) divulgou, nesta quarta-feira (21), o ranking das 200 maiores empresas no Espírito Santo. A lista contempla as empresas tomando como base a Receita Operacional Líquida (ROL), que é calculada pela diferença entre o valor das vendas, deduzidas das devoluções e abatimentos, e os impostos sobre vendas, no exercício de 2018. Assim como no ranking do ano passado, a Petrobras se consolidou como a maior empresa no ES, com uma ROL de R$ 29,18 bilhões.
Em seguida vem a Vale, com uma ROL de R$ 14,84 bilhões. Na terceira colocação aparece a ArcelorMittal Brasil, com R$ 9,63 bilhões de receita operacional líquida. Na quarta posição aparece a Comexport Trading, com uma rol de R$ 3,78 bilhões, e fechando o top 5 vem a Suzano, com R$ 3,69 bilhões. Todas elas mantiveram a posição do ranking divulgado em 2018. No evento, também foram apresentadas as maiores empresas capixabas.
Os dados, referentes ao exercício de 2018, foram analisados a partir de informações econômico-financeiras fornecidas pelas organizações. No ranking da IEL-ES, foram utilizados dados repassados pelas empresas com sede fiscal no Espírito Santo que apropriaram o total de suas receitas e, para empresas com sede fiscal em outra unidade federativa, foi considerado o percentual da receita gerada no Estado.
Confira a lista das 15 maiores empresas no Espírito Santo:
Legenda: Posição – Empresa: Receita Operacional Líquida
1 – Petrobras – UO ES: R$ 29,18 bi
2 – Vale: R$ 14,84 bi
3 – ArcelorMittal Brasil: R$ 9,63 bi
4 – Comexport Trading Comércio Exterior: R$ 3,78 bi
5 – Suzano: R$ 3,69 bi
6 – Fertilizantes Heringer: R$ 3,68 bi
7 – EDP Espírito Santo: R$ 3,39 bi
8 – Cisa Trading: R$ 2,93 bi
9 – Banestes: R$ 2,64 bi
10 – Nibrasco: R$ 1,34 bi
11 – Hortifruti: R$ 1,32 bi
12 – Unimed Vitória: R$ 1,31 bi
13 – Vix Logística: R$ 1,20 bi
14 – Kurumá Veículos: R$ 1,18 bi
15 – Leão Alimentos e Bebidas: R$ 971 mi
Junto com a divulgação das maiores empresas no Espírito Santo, o IEL-ES divulgou o ranking das maiores empresas tradicionalmente capixabas. Nesta lista foram consideradas empresas de controle acionário e origem do capital privado estadual, de localização da matriz/sede fiscal no Espírito Santo, de empresas originalmente constituídas no Estado e com unidade operacional em território capixaba. No topo do ranking aparece a Comexport Trading, com uma receita operacional líquida de R$ 3,78 bilhões.
Assim como na lista das 200 maiores, receita operacional líquida (ROL) é tomada como base. O número é calculado pela diferença entre o valor das vendas, deduzidas das devoluções e abatimentos, e os impostos sobre vendas, no exercício de 2018.
Na segunda colocação vem a Cisa Trading, com uma ROL de R$ 2,93 bilhões. Em seguida aparece a Unimed Vitória, com uma receita operacional líquida de R$ 1,31 bilhão. Na quarta posição figura a Vix Logística, com uma rol de R$ 1,20 bilhão, e fechando o Top 5 aparece a Kurumá Veículos, com R$ 1,18 bilhão.
Os dados são referentes ao exercício de 2018 e foram analisados a partir de informações econômico-financeiras fornecidas pelas organizações.
Confira a lista das 15 maiores empresas capixabas:
Legenda: Posição – Empresa: Receita Operacional Líquida
1 – Comexport Trading Comércio Exterior: R$ 3,78 bi
2 – Cisa Trading: R$ 2,93 bi
3 – Unimed Vitória: R$ 1,31 bi
4 – Vix Logística: R$ 1,20 bi
5 – Kurumá Veículos: R$ 1,18 bi
6 – Unicafé: R$ 839 mi
7 – Tristão: R$ 648 mi
8 – Unilider: 564 mi
9 – Brametal: R$ 542 mi
10 – Cooabriel: R$ 504 mi
11 – Casa do Adubo: R$ 449 mi
12 – RDG Produtos Siderúrgicos: R$ 435 mi
13 – Móveis Simonetti: R$ 429 mi
14 – Samp ES: R$ 409 mi
15 – Dacasa: R$ 405 mi