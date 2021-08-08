Homem é alvo de tiros enquanto dirigia e acaba morto em Cariacica

Um homem foi morto a tiros na noite deste sábado (07), em Cariacica, na Grande Vitória. Ele estava dentro de um carro em movimento, quando foi alvejado por criminosos que estavam em um outro veículo. O crime aconteceu no bairro Nova Valverde.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para uma ocorrência de homicídio e quando chegou no local, populares informaram que a vítima, um homem de 25 anos, foi alvo de tiros vindo de outro veículo, ambos em movimento.
A vítima conseguiu sair de dentro do carro, mas caiu, em seguida, e não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou o óbito. Ainda de acordo com a PM, um revólver calibre 38 foi encontrado ao lado do corpo.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o início da manhã deste domingo (08), nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. “Como se trata de uma investigação em andamento, detalhes não serão divulgados, para preservar a apuração dos fatos”, informou a polícia.
A PC ressaltou que por meio do Disque-Denúncia 181, a população pode contribuir de forma anônima para o trabalho da Polícia Civil, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.