Homem é alvo de tiros enquanto dirigia e acaba morto em Cariacica

A vítima conseguiu sair de dentro do carro, mas caiu, em seguida, e não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou o óbito. Ainda de acordo com a PM, um revólver calibre 38 foi encontrado ao lado do corpo.

A PC ressaltou que por meio do Disque-Denúncia 181, a população pode contribuir de forma anônima para o trabalho da Polícia Civil, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.