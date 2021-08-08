Condutor é preso com 251kg de maconha em banco e porta-malas de carro no ES

Um homem foi levado para a delegacia depois de ser flagrado transportando 251kg de maconha na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (08). Ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando passava pelo km 159. A droga estava no banco traseiro e no porta-malas do veículo.
De acordo com a PRF, os policiais pediram a parada do veículo, um Volkswagen Volyage branco, porque as películas nos vidros eram extremamente escuras e não era possível visualizar o interior do carro. Na abordagem, o motorista apresentou bastante nervosismo.
A polícia encontrou diversos fardos de drogas no banco traseiro e no porta-malas, sendo 324 tabletes embalados em fita adesiva e três pequenas porções embaladas em fita transparente, contendo substância semelhante à maconha, totalizando 251kg da substância.
Aos policiais, o homem disse que foi abordado por uma pessoa desconhecida, em um posto de combustível, no trevo de Manhuaçu, no Estado de Minas Gerais, que ofereceu R$ 5 mil para ele levar o veículo até Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
O detido foi apresentado na Delegacia de Venda Nova do Imigrante e conduzido para o Centro de Triagem de Viana.