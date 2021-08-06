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Região do Caparaó

Homem morre afogado após pular em rio para buscar bola em Iúna

Mergulhadores dos Bombeiros localizaram o corpo do homem em um rio na localidade de Terra Corrida, no fim da tarde desta quinta-feira (5)

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:01

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 ago 2021 às 17:01
Bombeiros fizeram buscas ao corpo do homem que pulou no rio
Bombeiros fizeram buscas ao corpo do homem que pulou no rio Crédito: Corpo de Bombeiros
Um homem morreu afogado na tarde desta quinta-feira (5), na localidade de Terra Corrida, em Iúna, na Região do Caparaó. Segundo relatos de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, a vítima — que não teve a identidade informada — desapareceu após pular na água para buscar uma bola que havia caído no rio.
Com apoio de uma embarcação cedida pela Defesa Civil de Iúna, uma equipe dos Bombeiros fez buscas superficiais nas margens e por cima da água, sem sucesso. No fim da tarde desta quinta-feira, mergulhadores da corporação de Vitória chegaram ao local e, após alguns minutos de buscas, encontraram o corpo do homem.
Homem pula em rio para buscar bola e morre afogado em Iúna
Homem pula em rio para buscar bola e morre afogado em Iúna Crédito: Corpo de Bombeiros
Segundo o Corpo de Bombeiros, o local onde a vítima se afogou é perigoso. “É um rio onde se encontram duas correntezas e os moradores contaram que o local tem cerca de seis metros de profundidade”, disse o sargento Nandolpho, que participou do atendimento à ocorrência.
 A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "afogamento com vítima fatal e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte".

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