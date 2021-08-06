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Jornalismo

Inscrições abertas para o 24° Curso de Residência da Rede Gazeta

​Curso de imersão no jornalismo e no entretenimento é aberto a recém-formados de todas as áreas de conhecimento. Projeto terá aulas on-line e vivência presencial entre setembro e dezembro

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 13:28

Caroline Mauri

Caroline Mauri

Publicado em 

06 ago 2021 às 13:28
24º Curso de Residência em jornalismo Crédito: Reprodução
Estão abertas até a próxima segunda-feira (09) as inscrições para o 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Podem participar estudantes ou recém-formados de qualquer curso superior, desde que graduados entre dezembro de 2019 e dezembro deste ano. O programa oferece uma imersão dos profissionais nas áreas de jornalismo digital, telejornalismo, branded conteúdo e produção para redes sociais, e nesta edição acontecerá entre 9 de setembro e 1º de dezembro.

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Assista ao lançamento do 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta

Para se inscrever a uma das 10 vagas, os candidatos devem preencher a ficha de inscrição disponível em www.redegazeta.com.br/residencia. A seleção será à distância, com prova de conhecimentos jornalísticos, gerais e de língua portuguesa e um teste de habilidades comportamentais, na primeira fase; uma redação e um desafio digital, na segunda fase; e entrevistas virtuais. A lista de selecionados será divulgada no dia 31.
Assim como na edição de 2020, o 24º Curso de Residência em Jornalismo contará com uma fase on-line (entre 09 de setembro e 12 de outubro) e outra presencial (13 de outubro a 1º de dezembro). O projeto é totalmente gratuito para os residentes, e a Rede Gazeta oferece um auxílio alimentação para ser usado, durante a fase presencial, no restaurante da empresa, em Vitória (ES).
O objetivo é melhorar a qualificação profissional e aproximar estudantes e recém-formados do mercado de trabalho. “O Curso de Residência da Rede é um dos mais antigos do país. Ao longo de duas décadas, formamos mais de 400 profissionais, que hoje se destacam no mercado do Espírito Santo, no Brasil e até no exterior. É um projeto importante para a sociedade porque entendemos que a formação de um jornalista é aprimorada com a vivência”, afirma o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.

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