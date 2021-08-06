Inscrições abertas para o 24° Curso de Residência da Rede Gazeta

24º Curso de Residência em jornalismo Crédito: Reprodução

Estão abertas até a próxima segunda-feira (09) as inscrições para o 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Podem participar estudantes ou recém-formados de qualquer curso superior, desde que graduados entre dezembro de 2019 e dezembro deste ano. O programa oferece uma imersão dos profissionais nas áreas de jornalismo digital, telejornalismo, branded conteúdo e produção para redes sociais, e nesta edição acontecerá entre 9 de setembro e 1º de dezembro.

Para se inscrever a uma das 10 vagas, os candidatos devem preencher a ficha de inscrição disponível em www.redegazeta.com.br/residencia. A seleção será à distância, com prova de conhecimentos jornalísticos, gerais e de língua portuguesa e um teste de habilidades comportamentais, na primeira fase; uma redação e um desafio digital, na segunda fase; e entrevistas virtuais. A lista de selecionados será divulgada no dia 31.

Assim como na edição de 2020, o 24º Curso de Residência em Jornalismo contará com uma fase on-line (entre 09 de setembro e 12 de outubro) e outra presencial (13 de outubro a 1º de dezembro). O projeto é totalmente gratuito para os residentes, e a Rede Gazeta oferece um auxílio alimentação para ser usado, durante a fase presencial, no restaurante da empresa, em Vitória (ES).