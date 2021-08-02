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Assista ao lançamento do 24° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta

Evento contou com bate-papo sobre jornalismo e redes sociais com os jornalistas Carolina Morand e Murilo Busolin

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:28

Caroline Mauri

Caroline Mauri

Publicado em 

02 ago 2021 às 16:28
A programação do 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta começou oficialmente nesta terça (03) com a participação dos jornalistas Carolina Morand e Murilo Busolin em um bate-papo sobre “Redes sociais e engajamento em tempos de alta tensão”. O evento foi transmitido ao vivo em A Gazeta, a partir de 14h30.
Para "esquentar" o assunto, Carol, que é âncora do programa Ponto Final CBN e apresentadora do podcast “Ao Ponto”, de O Globo; e Murilo, coordenador do Estadão Blue Studio, comentarista da Rádio Eldorado e colunista de cultura pop do Estadão; adiantaram um pouco de como lidam com as redes sociais no dia a dia em conversa com A Gazeta.
A apresentação ficou por conta do repórter da TV Gazeta Caíque Verli, ex-residente da turma de 2014 e que acumula passagens pelo jornal impresso, pelo site A Gazeta e pela Rádio CBN. “Àqueles que querem viver em redação, se inscrevam e acreditem no curso. Não conheço ninguém que tenha saído decepcionado com a Residência", destacou.
E falando em inscrições: elas abriram logo após o evento de lançamento, em redegazeta.com.br/residencia. Podem participar profissionais de quaisquer áreas de conhecimento graduados a partir de dezembro de 2019, ou estudantes que concluam a graduação até dezembro de 2021. Confira o calendário completo também no site do projeto.

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