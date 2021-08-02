Assista ao lançamento do 24° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta

A apresentação ficou por conta do repórter da TV Gazeta Caíque Verli, ex-residente da turma de 2014 e que acumula passagens pelo jornal impresso, pelo site A Gazeta e pela Rádio CBN. “Àqueles que querem viver em redação, se inscrevam e acreditem no curso. Não conheço ninguém que tenha saído decepcionado com a Residência", destacou.