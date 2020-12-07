Residência conclui nesta segunda (07) sua primeira edição híbrida

23ª turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta posa com os certificados Crédito: Fernando Madeira

E chegou ao fim uma edição única na nossa história do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta ! Com muitos desafios e aprendizados, a turma de 2020 conclui a imersão, nesta segunda-feira (07), da mesma forma que começou: à distância! A formatura será realizada de forma remota por videoconferência, com participação de familiares e amigos. Para marcar o momento especial, cada residente já levou para casa uma caixa exclusiva para celebrar o momento.

Os focas já estavam de home office na última semana, como medida de segurança da empresa, mas sem parar a produção. Ao todo, somando a primeira fase remota e a segunda presencial, foram 480 horas de atividades, entre 35 palestras e a parte prática, que rendeu mais de 150 matérias produzidas para os veículos de jornalismo da Rede Gazeta: A Gazeta, TV Gazeta e CBN Vitória. Eles participaram - e foram fundamentais! - da cobertura eleitoral, em um ano de eleições tão diferentes das que estamos acostumados.

Quando começamos o Curso deste ano, tínhamos muitas dúvidas sobre adaptar a rotina de um projeto tão prático e presencial à necessidade de distanciamento. Foi uma grata surpresa! Ampliamos a participação de convidados de fora, aprendemos a produzir com os limites do momento, aperfeiçoamos nossa comunicação e o fazer jornalístico. A sintonia do grupo de alunos ajudou a enfrentar as diferenças e dificuldades e, apesar de 2020 estar sendo um ano tão atípico, acredito que o aprendizado foi tão intenso quanto nos anos anteriores, destacou a coordenadora do programa, Ana Laura Nahas



Os residentes produziram também um projeto especial, " Eleições Fora da Bolha ", que abordava diferentes problemas das cidades da Grande Vitória, identificados pelo Ibope em uma série de pesquisas realizadas em outubro na região. A partir daí, a ideia foi colocar cada um para apurar e cobrir as pautas de bairros com características opostas ao de sua origem. Ou seja, realmente "sair da bolha". A turma também inovou e produziu dois episódios de podcast contando como foi a rotina dentro das redações. Você confere isso e muito mais no site especial redegazeta.com.br/residencia

A sensação é de dever cumprido também para o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti. "Mais do que uma vitrine e uma porta de entrada ao mercado de trabalho para os residentes, o Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta contribui com a formação de novos profissionais e renovação do prórpio jornalismo. É muito gratificante, em um ano em que a profissão foi tão necessária e, ao mesmo tempo, tão cobrada, poder reafirmar o nosso compromisso com a informação, com a qualidade e com o nosso serviço para o desenvolvimento de uma sociedade mais ciente da sua realidade", afirmou.

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