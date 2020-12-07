Residência conclui nesta segunda (07) sua primeira edição híbrida

E chegou ao fim uma edição única na nossa história do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta! Com muitos desafios e aprendizados, a turma de 2020 conclui a imersão, nesta segunda-feira (07), da mesma forma que começou: à distância! A formatura será realizada de forma remota por videoconferência, com participação de familiares e amigos. Para marcar o momento especial, cada residente já levou para casa uma caixa exclusiva para celebrar o momento.
Os focas já estavam de home office na última semana, como medida de segurança da empresa, mas sem parar a produção. Ao todo, somando a primeira fase remota e a segunda presencial, foram 480 horas de atividades, entre 35 palestras e a parte prática, que rendeu mais de 150 matérias produzidas para os veículos de jornalismo da Rede Gazeta: A Gazeta, TV Gazeta e CBN Vitória. Eles participaram - e foram fundamentais! - da cobertura eleitoral, em um ano de eleições tão diferentes das que estamos acostumados.
Quando começamos o Curso deste ano, tínhamos muitas dúvidas sobre adaptar a rotina de um projeto tão prático e presencial à necessidade de distanciamento. Foi uma grata surpresa! Ampliamos a participação de convidados de fora, aprendemos a produzir com os limites do momento, aperfeiçoamos nossa comunicação e o fazer jornalístico. A sintonia do grupo de alunos ajudou a enfrentar as diferenças e dificuldades e, apesar de 2020 estar sendo um ano tão atípico, acredito que o aprendizado foi tão intenso quanto nos anos anteriores, destacou a coordenadora do programa, Ana Laura Nahas
Os residentes produziram também um projeto especial, "Eleições Fora da Bolha", que abordava diferentes problemas das cidades da Grande Vitória, identificados pelo Ibope em uma série de pesquisas realizadas em outubro na região. A partir daí, a ideia foi colocar cada um para apurar e cobrir as pautas de bairros com características opostas ao de sua origem. Ou seja, realmente "sair da bolha". A turma também inovou e produziu dois episódios de podcast contando como foi a rotina dentro das redações. Você confere isso e muito mais no site especial redegazeta.com.br/residencia.
A sensação é de dever cumprido também para o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti. "Mais do que uma vitrine e uma porta de entrada ao mercado de trabalho para os residentes, o Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta contribui com a formação de novos profissionais e renovação do prórpio jornalismo. É muito gratificante, em um ano em que a profissão foi tão necessária e, ao mesmo tempo, tão cobrada, poder reafirmar o nosso compromisso com a informação, com a qualidade e com o nosso serviço para o desenvolvimento de uma sociedade mais ciente da sua realidade", afirmou.
OS FORMANDOS
- Daniel Reis
- Israel Magioni
- Karolyne Mayra
- Lorraine Paixão
- Maiara Dal Bosco
- Maria Fernanda Conti
- Monica Moreira
- Nádia Gomes
- Rafael Carelli
- Taísa Vargas
- Vinicius Viana
- Vinicius Zagoto