O Curso de Residência em Jornalismo e a teoria dos conjuntos

Programa de treinamento contribui com a qualificação de estudante e recém-formados Crédito: Divulgação

Aprendemos nas aulas de matemática que conjuntos são agrupamentos de objetos com características semelhantes. Um universo de elementos, subconjuntos, interseções, uniões e vazios que se completam ou se excluem, dependendo da operação. Aprendemos também que a relação básica entre um elemento e um conjunto é a relação de pertinência. Assim, um elemento pertence ao conjunto quando faz parte de sua composição.

Todos os anos, desde meados da década de 1990, um conjunto de estudantes e recém-formados que desejam atuar como jornalistas se forma em torno do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. O programa de treinamento contribui com a qualificação de profissionais não apenas aqui em A Gazeta, mas por aí, pelo mercado.

Recentemente, mais uma turma começou o treinamento, a sétima que tenho a alegria de coordenar. Um grupo guiado pela diversidade, formado por 12 futuros profissionais de cores, crenças, idades, origens, orientação sexual, estado civil, modo de vestir, jeito de falar, presenças, faltas e interesses variados. Um universo de elementos, subconjuntos, interseções, uniões e vazios que se completam ou se excluem, dependendo da operação.

Numa das primeiras atividades do curso, eles foram desafiados a entrevistar um dos colegas e produzir um perfil, uma apresentação meio jornalística meio afetuosa do outro. Dois desconhecidos tentando desenvolver entre si e com o todo a relação básica que aprendemos com a Matemática e a Teoria dos Conjuntos criada por Georg Cantor e Richard Dedekind, lá em 1870 - a relação de pertinência.

O resultado foi bonito de ver. Admiração, surpresa, empatia, identificação, diferença. Proximidades, mesmo que a distância. Um universo de elementos, subconjuntos, interseções, uniões e vazios que se completam ou se excluem, dependendo da operação.