AmarElo, Emicida e a moça que segue firme rumo ao pódio

Emicida, em "Amarelo", traz sequência de rimas preciosas sobre a solidariedade e a força da delicadeza Crédito: Jornal de Brasília

Faltava pouco para 2019 acabar quando ouvi pela primeira vez aquele disco sobre elos, laços e conexões. Achei que “AmarElo” era uma defesa do afeto como revolução , de amar como um belo modo de resistência. Escrevi aqui mesmo a respeito de sua sequência de rimas preciosas sobre a solidariedade e a força da delicadeza. Falei da empatia, da camaradagem, da inclusão, da magia da diferença, do poder da diversidade e de Leminski, o poeta faixa preta que dizia, poeticamente: o amor é um elo entre o azul e o amarelo.

Eu não fazia ideia do quanto precisaríamos de solidariedade, de delicadeza, de amor, camaradagem e empatia nos meses seguintes, muito menos das perdas e de toda a aspereza que nos esperavam em 2020. Mas celebrei “AmarElo” e o encontro entre um artista negro das quebradas de São Paulo, uma drag queen de São Luís do Maranhão e um gay negro, nordestino e transgênero recitando um cearense maldito. Celebrei o encontro deles, o pastor que senti estar acima de qualquer religião e ser mano igual Gil e Caetano.

Oito meses, uma pandemia e 820 mil mortos depois, vejo na TV que “AmarElo” inspirou uma moça preta de 40 anos a retomar os estudos. Cristiane Oliveira ganhou R$ 30 mil em um programa de variedades. Ao receber o prêmio, revelou que seguia firme para estar no pódio, exatamente como Emicida havia cantado naquele disco sobre elos, laços e conexões, com a fúria da beleza do sol. “Voltei para a faculdade por causa da música”, ela conta, emendando que fez um combinado com o músico, sem que ele soubesse:

- Quando ele olhar para o pódio, eu vou estar lá, formada.

Aprendi faz alguns anos com um célebre professor de Português que as palavras respirar, transpirar, inspirar e conspirar têm como base o mesmo elemento de composição latino spiro. Assim como suspirar, expirar e espiritualizar, nascem todas da mesma raiz, o verbo spirare, que significa soprar, exalar um sopro. Segundo ele, do sentido inicial de spirare derivam os sentidos figurados de estar vivo, estar inspirado e respirar.

Para o célebre professor de Português, inspirar, respirar e estar vivo também estão, de algum modo, conectadas pela raiz à palavra espírito. E espírito, de acordo com o dicionário, vem do latim spiritus, que significa sopro, exalação, sopro vital, espírito, alma.