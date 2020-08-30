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Inspiração

AmarElo, Emicida e a moça que segue firme rumo ao pódio

Vejo na TV que “AmarElo” inspirou uma moça preta de 40 anos a retomar os estudos. Ao receber o prêmio, revelou que seguia firme para estar no pódio, exatamente como Emicida havia cantado naquele disco sobre elos, laços e conexões

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 ago 2020 às 05:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Emicida
Emicida, em "Amarelo", traz sequência de rimas preciosas sobre a solidariedade e a força da delicadeza Crédito: Jornal de Brasília
Faltava pouco para 2019 acabar quando ouvi pela primeira vez aquele disco sobre elos, laços e conexões. Achei que “AmarElo” era uma defesa do afeto como revolução, de amar como um belo modo de resistência. Escrevi aqui mesmo a respeito de sua sequência de rimas preciosas sobre a solidariedade e a força da delicadeza. Falei da empatia, da camaradagem, da inclusão, da magia da diferença, do poder da diversidade e de Leminski, o poeta faixa preta que dizia, poeticamente: o amor é um elo entre o azul e o amarelo.
Eu não fazia ideia do quanto precisaríamos de solidariedade, de delicadeza, de amor, camaradagem e empatia nos meses seguintes, muito menos das perdas e de toda a aspereza que nos esperavam em 2020. Mas celebrei “AmarElo” e o encontro entre um artista negro das quebradas de São Paulo, uma drag queen de São Luís do Maranhão e um gay negro, nordestino e transgênero recitando um cearense maldito. Celebrei o encontro deles, o pastor que senti estar acima de qualquer religião e ser mano igual Gil e Caetano.

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Oito meses, uma pandemia e 820 mil mortos depois, vejo na TV que “AmarElo” inspirou uma moça preta de 40 anos a retomar os estudos. Cristiane Oliveira ganhou R$ 30 mil em um programa de variedades. Ao receber o prêmio, revelou que seguia firme para estar no pódio, exatamente como Emicida havia cantado naquele disco sobre elos, laços e conexões, com a fúria da beleza do sol. “Voltei para a faculdade por causa da música”, ela conta, emendando que fez um combinado com o músico, sem que ele soubesse:
- Quando ele olhar para o pódio, eu vou estar lá, formada.

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Para o célebre professor de Português, inspirar, respirar e estar vivo também estão, de algum modo, conectadas pela raiz à palavra espírito. E espírito, de acordo com o dicionário, vem do latim spiritus, que significa sopro, exalação, sopro vital, espírito, alma.

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Certas palavras são sábias como aquele disco sobre elos, laços e conexões. São poéticas como o poeta faixa preta que dizia sobre o amor ser um elo entre o azul e o amarelo. São inspiradoras como a moça que segue firme rumo ao pódio, com a fúria da beleza do sol.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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