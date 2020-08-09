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Ah, este 2020...

Pequeno dicionário para o ano que não tem sido

Álcool em gel, coronavírus, fogo, home office, hidroxicloroquina, lives, partidas precoces e vidas negras importam são apenas algumas palavras que já definem este ano

Públicado em 

09 ago 2020 às 05:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Dicionário dos acontecimentos que têm desenhado o ano de 2020
Dicionário dos acontecimentos que têm desenhado o ano de 2020 Crédito: Pixabay
A - Agradecer, apesar de tudo. Alongar os músculos, como fazem os gatos. Aglomerar não pode.
B - Blanc, Blank, Bryant e tantas outras perdas imensas.
C - Consumo consciente. Chamada de vídeo. Crises por todo lado.
D - Da série Interrupções: cinema às terças. Da série Interrupções: sonhos, planos, projetos. Da série Interrupções: encontros.
E - Escrever como uma garota. Encontrar os queridos tão logo seja possível, mas, por ora, ficar em casa.

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F - Fogo na Amazônia. Fogo em Beirute. Fogo no parquinho.
G - Gatos são bons companheiros. Gatos são bons companheiros. Gatos são bons companheiros.
[Ninguém pode negar]
H - Home office e homeschooling. Histórias novas para contar. Hidroxicloroquina prefiro não.
I - Isolamento, a palavra do ano.

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J - Já pode sair?
K - Kit Kat para os dias amargos e Kind of Blue para as madrugadas.
L - Lives. Limites? Não temos.
M - Minimalismo sustentável. Maratonar é para os fortes [eu não].
N - Nina Simone em 1964 [Don’t Let me Be Misunderstood], em 1965 [Feeling Good] e em em 1966 [Lilac Wine].

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O - O que disse o romancista: “O que nos muda também nos aumenta”. O que disse o poeta: “A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa”. O que disse o sambista: “Suave na nave ninguém tá”.
P - Partidas precoces. Partidas súbitas. Partidas além da conta.
Q - Quer álcool em gel?
R - Respirar sem ajuda de aparelhos. Respirar com ajuda de aparelhos. Respirar e recomeçar, sempre que necessário.
S - Saudade do bailão, né, minha filha? Solidariedade.
T - Todos contra o coronavírus.

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U - Um novo século, segundo a historiadora. Um ministro, dois ministros, três ministros... Um dia de cada vez.
V - Vidas negras importam. Vacina seria uma excelente notícia.
W - White, E.B.: – Esperança é o que nos resta nos tempos difíceis.
X - Xô, Coronavírus. Cansamos de você.
Y - Yin e Yang, em nome do equilíbrio das coisas.
Z - Zelar por nós e pelos outros. Zarpar quando for preciso.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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