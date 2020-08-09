Pequeno dicionário para o ano que não tem sido

Dicionário dos acontecimentos que têm desenhado o ano de 2020 Crédito: Pixabay

A - Agradecer, apesar de tudo. Alongar os músculos, como fazem os gatos. Aglomerar não pode.



B - Blanc, Blank, Bryant e tantas outras perdas imensas.

C - Consumo consciente. Chamada de vídeo. Crises por todo lado.



D - Da série Interrupções: cinema às terças. Da série Interrupções: sonhos, planos, projetos. Da série Interrupções: encontros.



E - Escrever como uma garota. Encontrar os queridos tão logo seja possível, mas, por ora, ficar em casa.



F - Fogo na Amazônia. Fogo em Beirute. Fogo no parquinho.



G - Gatos são bons companheiros. Gatos são bons companheiros. Gatos são bons companheiros.



[Ninguém pode negar]

H - Home office e homeschooling. Histórias novas para contar. Hidroxicloroquina prefiro não.



I - Isolamento, a palavra do ano.

J - Já pode sair?

K - Kit Kat para os dias amargos e Kind of Blue para as madrugadas.

L - Lives. Limites? Não temos.



M - Minimalismo sustentável. Maratonar é para os fortes [eu não].



N - Nina Simone em 1964 [Don’t Let me Be Misunderstood], em 1965 [Feeling Good] e em em 1966 [Lilac Wine].

O - O que disse o romancista: “O que nos muda também nos aumenta”. O que disse o poeta: “A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa”. O que disse o sambista: “Suave na nave ninguém tá”.



P - Partidas precoces. Partidas súbitas. Partidas além da conta.



Q - Quer álcool em gel?

R - Respirar sem ajuda de aparelhos. Respirar com ajuda de aparelhos. Respirar e recomeçar, sempre que necessário.



S - Saudade do bailão, né, minha filha? Solidariedade.



T - Todos contra o coronavírus.

U - Um novo século, segundo a historiadora. Um ministro, dois ministros, três ministros... Um dia de cada vez.



V - Vidas negras importam. Vacina seria uma excelente notícia.



W - White, E.B.: – Esperança é o que nos resta nos tempos difíceis.

X - Xô, Coronavírus. Cansamos de você.

Y - Yin e Yang, em nome do equilíbrio das coisas.