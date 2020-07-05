Rotina na pandemia é feita de miudezas e esperança em dias melhores

O simples ato de passar roupa também virou um "acontecimento" durante a pandemia Crédito: freepik

Poucos meses atrás, éramos um acúmulo de sonhos, projetos, fazeres, prazeres e afazeres. Afetos, dores, alegrias, encontros, ausências e memórias dividiam espaço com metas e objetivos de prazos variados, mais ou menos organizados, dependendo do afinco e da disciplina de cada um. Mas, desde o início da pandemia , a vida parece se alimentar apenas das miudezas do cotidiano e da esperança em dias melhores. O calendário avança, e nós seguimos, envelhecendo diante das coisas grandes suspensas pelo coronavírus e suas curvas assustadoramente ascendentes.

A boa notícia é que o miúdo da vida nunca foi tão significativo. Na falta de alternativa mais excitante, o ganha-pão dos cronistas ganhou também a atenção dos outros.

Assim, de obrigações periféricas e desbotadas, o expediente para cumprir, a louça suja, a roupa lavada e as compras à espera de desinfecção viraram acontecimentos dignos de nota. O bicho de estimação, o que disseram no grupo da firma, o pão feito em casa, eles e tantas outras pequenas rotinas que antes até podiam passar despercebidas agora preenchem o vazio criado pelo isolamento e pelas más notícias.

Li estes dias um poema da poeta carioca chamada Marília Garcia que diz o seguinte, assim mesmo, em minúsculas:

“o que se passa todos os dias e que volta todos os dias / o banal o cotidiano o óbvio o comum o ordinário / o infraordinário / o barulho de fundo o hábito / como perceber todas essas coisas? / como abordar e descrever aquilo que de fato / preenche a nossa vida?”

