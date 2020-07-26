Ainda há quem acredite no "Você sabe com quem está falando?"

Desembargador de São Paulo gravado ao chamar guarda civil de analfabeto ao ser multado por estar sem máscara Crédito: Reprodução

É o professor Mário Sérgio Cortella quem diz, numa palestra famosa de 2005: somos um entre 6,4 bilhões de indivíduos no planeta, pertencentes a uma espécie entre outras três milhões de espécies classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer.

A cena foi exaustivamente noticiada, compartilhada e comentada. Embora seja um entre os cerca de dois mil desembargadores do Brasil - um profissional a serviço do cumprimento da lei, portanto -, o homem sem máscara de Santos tentou intimidar o policial que questionou sua conduta, rasgou a multa e ligou para o secretário de Segurança Pública.

O motivo: julgar que deveria ter um tratamento diferente dos outros habitantes do planetinha que gira em torno de uma das 100 bilhões de estrelinhas que compõem a nossa galáxia.

Poucos dias antes, um casal num bar do Rio de Janeiro durante uma fiscalização da Vigilância Sanitária e um empresário de São Paulo denunciado por violência doméstica tiveram julgamento parecido. Tanto a fala da mulher no Rio - “Cidadão não, engenheiro civil, formado. Melhor do que você.” - quanto a do homem em Sampa - “Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano!” - demonstram um sentimento de superioridade diante dos outros tão profundo quanto equivocado.