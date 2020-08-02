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Cotidiano

As histórias que as estantes de livros nos contam na pandemia

Prateleiras e mais prateleiras alçadas à condição de cenário ajudam a construir as narrativas do confinamento não só entre os famosos

Públicado em 

02 ago 2020 às 05:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Tom Hanks e a biblioteca que compõe o cenário de suas entrevistas
Segundo reportagem do New York Times, o ator Tom Hanks tem livros sobre política até o teto Crédito: Reprodução
As histórias que contamos ao longo da pandemia não são como as de antes. Afinal, isolados como estamos, as narrativas têm quase sempre a casa como cenário e nós, os que vivem conosco e os bichos de estimação como personagens. Às vezes um ou outro fantasma surge nas avenidas, viadutos e vielas da memória. Mas, de um modo geral, poucas são as variações nas resenhas da quarentena e seus temas centrais, a saber: cansaço, saudades, a inquietude com relação ao futuro, o pão, a louça pra lavar e as perdas do caminho.
Agora imaginem se pensarmos nas estantes de livros como um elemento a mais da narrativa construída ao longo do confinamento? Prateleiras e mais prateleiras alçadas à condição de cenário com toda sorte de tipos, sentimentos, diálogos e desfechos à espreita...

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O que o velho exemplar de "Cartas Extraordinárias" atrás de mim, por exemplo, indica aos colegas quando apareço na videoconferência da firma? Aquele surrado volume de "O Mal Estar da Civilização" esconde mesmo o que penso que ele esconde? A fila de livros de Hermann Hesse milimetricamente postos em ordem cronológica quer dizer o que? O fato de "Demian", "Sidarta", "O Lobo da Estepe" e "O Jogo das Contas de Vidro" virem em sequência, enfileirados, mas sem "Narciso e Goldmund", guarda algum tipo de segredo ou contradição?
Gostei do que fez o New York Times há poucos dias a esse respeito: revelou o que as estantes dizem sobre as pessoas em frente delas nas lives que povoam a quarentena.

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O músico Yo-Yo Ma lê, leu ou pretende ler, quem sabe, sobre como lidar com medo de palco. O ator Tom Hanks tem livros sobre política até o teto, incluindo, por exemplo, as transcrições das conversas de telefone de Lyndon Johnson, o presidente de número 36 dos Estados Unidos, a respeito da Guerra do Vietnã.
Anna Wintour, a difícil e influente editora-chefe da Revista Vogue, ostenta um exemplar de "The Nix", de Nathan Hill, o irônico relato de um escritor fracassado obrigado a lidar com antigas feridas após o ressurgimento da mãe, e outro de “Naming Names”, o volume de Victor S. Navasky sobre a caça aos comunistas de Hollywood na década de 1940.

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A atriz Gwyneth Paltrow prefere temas mais amenos, mas nem tanto: a vida das estrelas na Riviera Francesa e as pinturas simbolistas de Gustav Klimt. A colega Cate Blanchett, por sua vez, coleciona livros como “Pós-capitalismo: Um Guia Para o Nosso Futuro”, do jornalista britânico Paul Mason, e “Moscow, 1937”, do historiador alemão Karl Schlögel, além de uma edição completa, em papel, do Dicionário Oxford, com seus 20 volumes, 21 mil páginas e mais ou menos 350 milhões de caracteres a respeito de um monte de coisas.
Estantes e livros são vastos como o mundo de Drummond.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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