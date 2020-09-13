Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crônica

Pandemia recria nosso elo com as memórias e as coisas

Quão antigas podem ser as lembranças que ficam numa coisa, num lugar, numa cena? Passamos mais tempo em casa do que a maioria de nós imaginava passar, produzindo, digerindo e compartilhando muito mais lembranças do que novidades

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

13 set 2020 às 05:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Lembranças e memórias em tempos de pandemia e confinamento
Lembranças e memórias em tempos de pandemia e confinamento Crédito: Pixabay
Qual o objeto mais antigo que você tem em casa? Que histórias ele conta? Quais amores e dissabores se escondem no fogão que aposentamos, depois de 30 anos de uso? Quantos ainda virão no cinco-bocas de inox que instalamos no lugar? Que perdas e ganhos passaram pelas prateleiras da cristaleira art nouveau que adormece ao lado do velho piano de raízes alemãs?
E ele? Quais sentimentos coleciona, que melodias, saudades, pausas e staccatos guardou, ao longo de décadas e décadas de uso ou abandono?
Quão antigas são as memórias que repousam no banquinho de couro que minha avó usava para esticar seus pés, depois os de meu pai e agora os meus? Lembro deles estarem na sala desde que me entendo por gente, o banquinho, minha avó, um telefone de disco, a porta de vitrais coloridos e um armário de onde, vira e mexe, ela tirava uma caixa de bombons.

Veja Também

Memórias de um tempo de exílios, falências e mudanças

As histórias que as estantes de livros nos contam na pandemia

Pequeno dicionário para o ano que não tem sido

Lembro da textura de um bem cuidado jardim de samambaias, avencas, antúrios e suculentas, do cheiro dos malfufos que vinha da cozinha, da casa que não existe mais.
Quão antigas podem ser as lembranças que ficam numa coisa, num lugar, numa cena? Como medir as notícias da velha TV de tubo em que vi as Torres Gêmeas explodindo, no dia 11 de setembro de 2001, lá pelas dez e pouco da manhã? Dezenove anos depois, o que ainda há para descobrir, que histórias ainda precisam ser contadas, que pedaços sobreviveram e quais, ao contrário, sumiram como o World Trade Center?
Tenho a impressão de que a pandemia recriou ou reforçou muitos dos nossos elos com as coisas e as memórias. Passamos mais tempo em casa do que a maioria de nós imaginava passar, produzindo, digerindo e compartilhando muito mais lembranças do que novidades.

Veja Também

Palavras mais buscadas na internet dizem muito sobre o isolamento social

Como aderir ao "novo normal" ou, quem sabe, escapar dele?

Rotina na pandemia é feita de miudezas e esperança em dias melhores

Assim, o modo como nos relacionamos com o velho e o novo incide diretamente sobre o modo como nos relacionamentos com o contexto em geral. Assistimos ao tempo passar, aos mortos se acumularem, à esperança ceder ou se renovar. Nos apegamos ao que fica ou ao que vai, como os personagens de Albert Camus, exilados enquanto a peste se espalhava por Oran.
Uns estavam longe dos que amavam, outros distantes de seu país de origem. Uns queriam acelerar o tempo para decretar o fim da epidemia, voltar aos espaços públicos, estar novamente perto dos seus. Outros criavam fantasias para manter a sanidade. O que os unia era o fato de estarem exilados em seus mundos, eles, os objetos e as lembranças.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

Tópicos Relacionados

Crônica Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
Caminhão de frigorífico bate e destrói muro de casa em Ibatiba
Homens são condenados a 140 anos de prisão por assassinato brutal de família em Linhares
Imagem de destaque
A investigação da BBC que revela como Epstein manteve vítimas de abuso em apartamentos de Londres, depois que a polícia desistiu de investigá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados