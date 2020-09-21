Presidente da ANJ abre 23º Curso de Residência em Jornalismo

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Começou nesta segunda-feira (21) mais uma edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Para receber a 23ª turma, o projeto passou por adaptações na sua dinâmica, respeitando as medidas de saúde e segurança exigidas pela pandemia do coronavírus. Por isso, a tradicional aula inaugural, que dá início às atividades do programa, aconteceu de forma virtual.

O jornalista Marcelo Rech, presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), falou com 12 novos alunos sobre "Os desafios e oportunidades do jornalismo em 2020". A transmissão foi realizada em A Gazeta e aberta ao público.

"Neste ano conturbado que estamos atravessando, poder dar continuidade a mais uma edição do nosso curso reforça nosso compromisso com a sociedade e com o futuro do jornalismo. O retorno que recebemos, o interesse dos candidatos e dos professores que vamos ter na grade, mostra a relevância da Residência no nosso meio", destacou o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg.