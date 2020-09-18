Veja quem são os aprovados para o 23º Curso de Residência em Jornalismo

A banca avaliadora do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta encerrou, na manhã desta sexta-feira (18), as entrevistas com os 30 finalistas do processo seletivo. A novidade é que, devido à alta performance dos candidatos, em vez de 10 alunos, a edição deste ano do curso terá 12 participantes.
Confira quem foi aprovado:
- Daniel Caixeta Mansur dos Reis (Viçosa/UFV)
- Israel Magioni Zuqui (Cariacica/Ufes)
- Karolyne Mayra Souza da Silva Bertordo (Vila Velha/Ufes)
- Lorraine Paixão Lopes (Serra/Ufes)
- Maiara Dal Bosco Silva (Goiânia/UFGO)
- Maria Fernanda Figueiredo Conti (Vitória/Ufes)
- Monica Moreira (Serra/Faculdade Estácio de Vitória)
- Nádia Gomes Pereira Prado (Belo Horizonte/PUC-MG)
- Rafael Vieira Carelli (Belo Horizonte/PUC-MG)
- Thayná Araújo Fernandes (Varginha/Centro Universitário do Sul de Minas)
- Vinicius Viana Roza (Serra/Ufes)
- Vinicius Zagoto Gomes (Castelo/UFV)
O 23º Curso de Residência em Jornalismo começa nesta segunda-feira (21), com a aula inaugural proferida pelo presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech, que vai falar sobre "Desafios e oportunidades do jornalismo em 2020". A palestra será transmitida, ao vivo, a partir das 16 horas em www.agazeta.com.br/eventos.