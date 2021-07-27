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Jornalismo

Lançamento da Residência na próxima semana vai debater redes sociais e jornalismo

O bate-papo entre os jornalistas Carolina Morand e Murilo Busolin, com transmissão ao vivo em A Gazeta, marca o início do período de inscrições para a 24ª edição do Curso

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 19:24

Ana Laura Nahas

Ana Laura Nahas

Publicado em 

27 jul 2021 às 19:24
Os jornalistas Murilo Busolin e Carolina Morand são presenças confirmadas no lançamento da Residência em um bate-papo sobre “Redes sociais e engajamento em tempos de alta tensão”
Os jornalistas Murilo Busolin e Carolina Morand são presenças confirmadas no lançamento da Residência em um bate-papo sobre “Redes sociais e engajamento em tempos de alta tensão” Crédito: Divulgação
Palestras, aulas de jornalismo e de língua portuguesa, oficinas e produção de textos, vídeos, conteúdo para redes sociais, podcasts e lives. Tudo isso faz parte da programação do 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, que será lançado oficialmente na próxima terça-feira (03).
A palestra de lançamento, que será transmitida ao vivo em A Gazeta, será com os jornalistas Carolina Morand, âncora do programa CBN Ponto Final e apresentadora do podcast “Ao Ponto”, de O Globo; e Murilo Busolin, coordenador do Estadão Blue Studio, comentarista da Rádio Eldorado e colunista de cultura pop do Estadão; falando sobre “Redes sociais e engajamento em tempos de alta tensão”.
Com apresentação do repórter da TV Gazeta e ex-residente Caíque Verli, a dupla vai falar dos desafios da profissão em tempos de pandemia e de como as redes sociais podem ser ferramentas úteis para equilibrar privacidade e exposição no cenário hiperconectado de hoje. A palestra será à distância, com transmissão ao vivo a partir das 14h30.
O curso, que é gratuito, contará uma etapa online e outra presencial. A primeira será realizada entre os dias 10 de setembro e 12 de outubro, com palestras, oficinas e outras atividades formativas. A segunda começará no dia 13 de outubro, seguindo até 1º de dezembro, com imersão dos 10 residentes deste ano na Redação de Jornalismo e Entretenimento da Rede Gazeta.

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“Ao longo dessas duas décadas, formamos mais de 400 profissionais, que hoje se destacam no mercado do Espírito Santo, no Brasil e até no exterior. É um projeto que nos conecta às novas gerações de profissionais e oferece uma possibilidade de aprendizado profundo tanto para quem chega como estudante, quanto para nós, como empresa, com novos olhares e propostas de conteúdo”, afirma o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.
Todas as atividades presenciais seguirão as normas de distanciamento social e prevenção à Covid-19 já adotadas pela empresa, em conformidade com os decretos de autoridades sanitárias que estiverem vigentes no período.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever a uma das 10 vagas do curso, os candidatos devem preencher a ficha de inscrição que será disponibilizada no site da Residência logo após a palestra. Podem participar estudantes de quaisquer áreas de conhecimento graduados a partir de dezembro de 2019, ou estudantes que concluam a graduação até dezembro de 2021. Os candidatos vão passar por três fases de seleção, todas em formato remoto. Confira o calendário completo:
  • 03 a 09 de agosto - Inscrições para o processo seletivo em www.redegazeta.com.br/residencia
  • 12 a 27 de agosto - Processo seletivo em três etapas:
  • Prova de conhecimentos gerais - 12 de agosto
  • Prova de redação jornalística - 16 de agosto
  • Entrevistas individuais - 24 a 27 de agosto
  • 31 de agosto - Divulgação da lista de selecionados
  • 09 de setembro - Aula inaugural
  • 10 de setembro a 12 de outubro - Fase online
  • 13 de outubro a 1º de dezembro - Fase presencial

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