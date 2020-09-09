Curso de Residência em Jornalismo bate recorde de inscritos dos últimos 10 anos

O Curso de Residência da Rede Gazeta é aberto a todas as áreas de formação, desde que a graduação do candidato se dê entre julho de 2019 e julho de 2021 Crédito: Vitor Jubini

A 23ª edição do Curso de Residência da Rede Gazeta terá a concorrência mais acirrada dos últimos 10 anos. Ao todo, 365 candidatos vão disputar uma das 10 vagas no programa de imersão em Jornalismo, que começa no próximo dia 21, com aulas on-line, e uma segunda fase presencial a partir de 19 de outubro.

Um dos mais tradicionais programas da área no país, o Curso de Residência em Jornalismo atraiu, este ano, candidatos de 14 Estados. Além de estudantes e recém-formados em instituições do Espírito Santo , concorrem alunos de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Goiás, Alagoas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Distrito Federal, Pará e Roraima.

O curso é aberto a todas as áreas de formação, desde que a graduação do candidato se dê entre julho de 2019 e julho de 2021. Estão no páreo estudantes e recém-formados em mais de 20 áreas, como por exemplo Publicidade, Audiovisual, Direito, Sistemas da Computação, Educação Física, Gemologia e Odontologia.

"Em um ano tão atípico como este, com uma pandemia em curso e tantas incertezas sobre o calendário acadêmico das faculdades, alcançar um número tão expressivo de inscritos nos dá a dimensão da relevância do curso. Teremos, pela primeira vez, uma fase totalmente à distância e outra, a partir de outubro, de vivência presencial nas redações, que é algo que certamente contribui para a formação profissional desses alunos", diz o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo terá três fases; a primeira delas, a prova de conhecimentos gerais e jornalísticos, acontece nesta quinta-feira (10), das 9h30 às 11h, em uma plataforma virtual. A prova, de múltipla escolha, terá ao todo 20 questões. Estarão aptos à segunda fase os concorrentes que acertarem no mínimo 50% dessas questões.

A segunda etapa da seleção se constitui de uma prova de redação jornalística, on-line, marcada para as 10h da próxima sexta-feira (11). Todos os candidatos aptos a realizar a segunda etapa receberão um e-mail dos organizadores do curso para acessar a prova.