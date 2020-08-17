Rede Gazeta lança 23ª edição do Curso de Residência em Jornalismo

Rede Gazeta Crédito: Acervo A Gazeta

A transmissão de lançamento do curso, que marca também o início das inscrições, começa às 16h, ao vivo, em A Gazeta. Este ano, 10 candidatos serão selecionados para o programa, que vai acontecer de 21 de setembro a 4 de dezembro. Podem participar estudantes e recém-formados de quaisquer áreas, desde que a graduação se encerre entre julho de 2019 e julho de 2021.

O 23º Curso de Residência em Jornalismo vai seguir o movimento feito pelas redações jornalísticas de todo o país e integrar atividades a distância e presenciais, separadas em duas fases distintas, seguindo as premissas de distanciamento social e normas de segurança e prevenção à Covid-19.

O Curso de Residência da Rede Gazeta é um dos mais antigos do país e, ao longo dessas duas décadas, formamos mais de 400 profissionais, que hoje se destacam no mercado do Espírito Santo, no Brasil e até no exterior. É um projeto importante para a sociedade porque entendemos que a formação de um jornalista é aprimorada com a vivência, com o corre-corre atrás das notícias e análises, pondera o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.

Com longa e respeitada carreira no jornalismo político, Heraldo Pereira é atualmente o âncora do "Jornal das 10", da GloboNews Crédito: Globo/Sérgio Zalis

Como será?

Os candidatos vão passar por três fases de seleção: prova de conhecimentos gerais, redação e entrevistas individuais, e 10 alunos serão escolhidos. Entre os dias 21 de setembro e 16 de outubro, os residentes terão aulas e oficinas on-line, com profissionais da Rede Gazeta e de redações nacionais como O Globo e Estadão.

A partir do dia 19 de outubro, os residentes passarão a frequentar as redações da TV Gazeta, A Gazeta e CBN Vitória, acompanhando de perto a rotina dos profissionais e produzindo conteúdos factuais, além de um projeto especial de conclusão de curso, ligado à cobertura das eleições municipais marcadas para novembro.

Lançamento do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta