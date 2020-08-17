Rede Gazeta lança 23ª edição do Curso de Residência em Jornalismo

A Rede Gazeta lança na próxima segunda-feira (24) a 23ª edição do Curso de Residência em Jornalismo um programa de imersão para estudantes e recém-formados do ensino superior. Conforme a coluna Vitor Vogas antecipou neste domingo (16), o jornalista Heraldo Pereira, âncora do Jornal das 10 da GloboNews, fará a palestra de lançamento do programa abordando o tema "Jornalismo e democracia nos tempos atuais".
A transmissão de lançamento do curso, que marca também o início das inscrições, começa às 16h, ao vivo, em A Gazeta. Este ano, 10 candidatos serão selecionados para o programa, que vai acontecer de 21 de setembro a 4 de dezembro. Podem participar estudantes e recém-formados de quaisquer áreas, desde que a graduação se encerre entre julho de 2019 e julho de 2021.
O 23º Curso de Residência em Jornalismo vai seguir o movimento feito pelas redações jornalísticas de todo o país e integrar atividades a distância e presenciais, separadas em duas fases distintas, seguindo as premissas de distanciamento social e normas de segurança e prevenção à Covid-19.
O Curso de Residência da Rede Gazeta é um dos mais antigos do país e, ao longo dessas duas décadas, formamos mais de 400 profissionais, que hoje se destacam no mercado do Espírito Santo, no Brasil e até no exterior. É um projeto importante para a sociedade porque entendemos que a formação de um jornalista é aprimorada com a vivência, com o corre-corre atrás das notícias e análises, pondera o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.
Como será?
Os candidatos vão passar por três fases de seleção: prova de conhecimentos gerais, redação e entrevistas individuais, e 10 alunos serão escolhidos. Entre os dias 21 de setembro e 16 de outubro, os residentes terão aulas e oficinas on-line, com profissionais da Rede Gazeta e de redações nacionais como O Globo e Estadão.
A partir do dia 19 de outubro, os residentes passarão a frequentar as redações da TV Gazeta, A Gazeta e CBN Vitória, acompanhando de perto a rotina dos profissionais e produzindo conteúdos factuais, além de um projeto especial de conclusão de curso, ligado à cobertura das eleições municipais marcadas para novembro.
Lançamento do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta
- 24 de agosto, 16h, em www.agazeta.com.br
- Palestra "Informação e democracia: como o que você lê e compartilha pode mudar a realidade", com o jornalista Heraldo Pereira
- Inscrições para o curso: 24/08 a 08/09
- www.redegazeta.com.br/residencia