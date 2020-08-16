Heraldo Pereira fala de jornalismo e democracia, ao vivo, em A Gazeta

Com longa e respeitada carreira no jornalismo político, Heraldo Pereira é atualmente o âncora do Jornal das 10, da Globo News Crédito: Globo/Sérgio Zalis

O jornalista Heraldo Pereira, âncora do Jornal das 10 da Globo News, é o convidado para o lançamento do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Direto de Brasília, Heraldo vai falar sobre "Informação e democracia: como o que você lê e compartilha pode mudar a realidade", com transmissão ao vivo em agazeta.com.br. Será no dia 24 de agosto (segunda-feira), às 16 horas.

Há 23 anos, o curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta vem ajudando a formar novos profissionais da área com atuação destacada em veículos do Espírito Santo e de outros Estados. Neste ano, os residentes terão como principal projeto uma cobertura diferenciada das eleições municipais

Acompanhando a rotina das grandes redações do mundo, o Curso de Residência vai aliar atividades remotas e presenciais, dentro das premissas de segurança e prevenção à Covid-19.