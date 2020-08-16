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Jornalismo político

Heraldo Pereira fala de jornalismo e democracia, ao vivo, em A Gazeta

Referência em jornalismo político, âncora da Globo News dará palestra direto de Brasília, transmitida ao vivo no site de A Gazeta, no lançamento do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Será no próximo dia 24

Públicado em 

16 ago 2020 às 14:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Com longa e respeitada carreira no jornalismo político, Heraldo Pereira é atualmente o âncora do
Com longa e respeitada carreira no jornalismo político, Heraldo Pereira é atualmente o âncora do Jornal das 10, da Globo News Crédito: Globo/Sérgio Zalis
O jornalista Heraldo Pereira, âncora do Jornal das 10 da Globo News, é o convidado para o lançamento do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Direto de Brasília, Heraldo vai falar sobre "Informação e democracia: como o que você lê e compartilha pode mudar a realidade", com transmissão ao vivo em agazeta.com.br. Será no dia 24 de agosto (segunda-feira), às 16 horas.
Há 23 anos, o curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta vem ajudando a formar novos profissionais da área com atuação destacada em veículos do Espírito Santo e de outros Estados. Neste ano, os residentes terão como principal projeto uma cobertura diferenciada das eleições municipais.
Acompanhando a rotina das grandes redações do mundo, o Curso de Residência vai aliar atividades remotas e presenciais, dentro das premissas de segurança e prevenção à Covid-19.
A seleção terá três etapas on-line. As inscrições serão abertas no mesmo dia 24, logo após a palestra de Heraldo, e poderão ser feitas no site www.redegazeta.com.br/residencia. Entre setembro e outubro, 10 residentes terão aulas e oficinas a distância; depois, passam a frequentar as redações da TV Gazeta, A Gazeta e CBN até o começo de dezembro.
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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