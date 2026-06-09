Por que o índice de aluguel não é uma mera formalidade

Pela primeira vez, temos um índice vocacionado especificamente para o setor: o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), que mede a variação real dos aluguéis em grandes capitais. A escolha do melhor índice deve comungar a expectativa do locador com a capacidade financeira do locatário. De nada adianta um reajuste de dois dígitos se ele resultar em inadimplência e desocupação. A imobiliária moderna deve ser o "algodão entre os cristais", antecipando crises antes que o desgaste ocorra.