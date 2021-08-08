Homem é achado morto dentro de carro em córrego de Cariacica

O Corpo de Bombeiros encontrou um veículo submerso em um córrego, próximo a uma ponte, no bairro Prolar, em Cariacica. A ocorrência aconteceu na manhã deste domingo (8). A vítima foi identificada como Hélio Teixeira de Lima, de 54 anos. Ele era professor de História.
Buscas foram realizadas pela equipe de mergulho, que localizou uma vítima em óbito dentro do veículo. O corpo do homem foi retirado do córrego e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
As equipes ainda fizeram uma varredura no entorno para descartar existência de outras vítimas.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento e está sendo tratada, inicialmente, como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.