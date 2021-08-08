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Polícia

Homem é achado morto dentro de carro em córrego de Cariacica

Bombeiros encontraram veículo submerso próximo a uma ponte no bairro Prolar na manhã deste domingo (8). Investigações vão dizer causa da morte

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 13:13

Publicado em 

08 ago 2021 às 13:13
Carro foi encontrado submerso com um homem dentro em córrego no bairro Prolar
Carro foi encontrado submerso com um homem dentro em córrego no bairro Prolar Crédito: Internauta
Corpo de Bombeiros encontrou um veículo submerso em um córrego, próximo a uma ponte, no bairro Prolar, em Cariacica. A ocorrência aconteceu na manhã deste domingo (8). A vítima foi identificada como Hélio Teixeira de Lima, de 54 anos. Ele era professor de História.
Buscas foram realizadas pela equipe de mergulho, que localizou uma vítima em óbito dentro do veículo. O corpo do homem foi retirado do córrego e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
As equipes ainda fizeram uma varredura no entorno para descartar existência de outras vítimas.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento e está sendo tratada, inicialmente, como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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