Homem é achado morto dentro de carro em córrego de Cariacica

Carro foi encontrado submerso com um homem dentro em córrego no bairro Prolar

As equipes ainda fizeram uma varredura no entorno para descartar existência de outras vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento e está sendo tratada, inicialmente, como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.