Fraudes on-line: saiba como evitar golpes em compras internacionais

Atenção ao método de pagamento

Em muitos sites de compras on-line, existe uma grande variedade de vendedores que anunciam o mesmo produto. A partir disso, é necessário estar atento à reputação dos anunciantes. "Antes de comprar, o interessado pode ler os comentários de usuários que compraram o mesmo produto e as avaliações, no caso de uma loja ir atrás de sites confiáveis", descreve.

Segundo os especialistas, fotos dos produtos anunciados podem enganar e, muitas vezes, serem apenas fruto de um "banco de dados digital". Por isso é importante analisar se os compradores colocaram fotos das mercadorias que receberam, além de ficar atento às medidas descritas. "É bom sempre tirar um print e guardar as especificações e orientações sobre o produto no site", destaca.

Compras internacionais, por enfrentarem um longo percurso até o seu destino final, estão sujeitas a longos períodos de entrega e possíveis custos extras-referentes à taxa de importação, que pode ser de até 60% sobre o valor do item. "Existe uma cota de US$ 100 liberada de tributação e, além disso, desde o ano passado os Correios muitas vezes cobram R$ 15 reais como taxa de entrega, por isso é bom comprar se, mesmo com às taxas, ainda é vantajoso realizar a compra", explica Sudré.