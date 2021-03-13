5 dicas de como fazer boas compras em brechó

Não ouse na numeração.

Antes de ir às compras é preciso conhecer seu guarda-roupa e o seu estilo. Nada de comprar por impulso. Garimpe e encontre peças inusitadas. "A dica é fugir de peças da 'moda' e buscar aquelas que de fato representam o seu estilo. É legal sempre ir de coração aberto. Brechó é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que vai encontrar, e essa é a melhor parte", diz Julia Bottecchia, do Desapegue.

Inspirações de looks vão te ajudar a ter em mente o que você procura e precisa. "Lembre-se que são inspirações, você não precisa seguir 100% e muito menos usar uma roupa que não se sinta bem", diz Giulia Tiberti, do Espaço GND. A empreendedora conta ainda que é preciso entender o que te veste melhor e lembrar das peças que você tem no guarda-roupa. "E se tiver alguma ocasião especial é a oportunidade de garantir uma roupa linda e manter a conta financeira em dia".

É importante observar o estado de conservação da roupa para não gerar frustração. Olhe os acabamentos, se não tem furos, manchas ou rasgos. "É sempre bom olhar o tecido da peça, o acabamento, para saber de fato quanto tempo mais aquela roupa dura com você", diz Julia.

Saiba que a compra por impulso, na maioria das vezes, vai apenas garantir um guarda-roupa atolado de peças não usadas. "Se conheça. Foque em comprar peças coringas, que são fáceis de combinar, que casem com o que já tem e, principalmente, que vá usar. O brechó é um ambiente que valoriza e permite você desenvolver o seu estilo, mas é também um espaço a favor do meio ambiente", diz Giulia. Também é preciso saber se a roupa escolhida combina com o seu estilo de vida. "Perceba se realmente vai usar ou será mais uma blusinha parada no guarda-roupa? É aí que o barato sai caro", diz Julia.