Sandália birken: saiba como usar o calçado que voltou à moda

As sandálias permitem várias combinações, de look despojado a peça de alfaiataria Crédito: Reprodução/ Pinterest

As sandálias birken fizeram muito sucesso nos anos 90. Feitas com sola de borracha ou cortiça e com tiras presas com fivelas, elas são a cara do verão. E, mesmo dividindo opiniões, são tendência da estação.

A história do sapato começa em 1897, na Alemanha, quando Konrad Birkenstock desenhou o primeiro modelo da Birkenstock, um sapato projetado para ser o mais confortável possível. A particularidade da sandália está no design da sola, estudada para envolver o pé e apoiá-lo perfeitamente. A consultora de imagem Tati Arruda diz que o sucesso está exatamente no quesito conforto. "O formato anatômico da sandália encaixa bem o pé e provoca essa sensação. Estamos vivendo um momento que as pessoas estão valorizando cada vez mais o conforto. E a busca por itens assim só cresce".

Ela explica que os calçados da marca alemã Birkenstock foram desenvolvidos com o foco no conforto. "A marca estudou e criou um solado com um design que desse para apoiar o pé. Quase abraçando mesmo, com aquele formato que encaixa perfeitamente. E percebendo o crescimento desta proposta, outras marcas também começaram a seguir nessa linha". O modelito ganhou versões moderninhas e para todos os gostos, com direito a solas coloridas e aplicações. Grifes luxuosas, como Céline, Prada e Chanel criaram suas birken e as marcas nacionais também apostam no modelo de calçado.

COMO USAR

Para quem que adotar o modelo de sandália no dia a dia, a dica da consultora é incluir a peça em looks mais femininos, como vestido e saia. "Ou apostar em peças que tenham mais estrutura ou elementos mais refinados, como uma calça de corte mais reto, uma camisa estruturada ou um look monocromático", diz Tati Arruda.

O retorno da sandália birken

A consultora de imagem Fernanda Trindade, que é colunista de A GAZETA , conta que não são apenas os modelos mais clássicos em bege e preto que fazem sucesso. "Os coloridos, metalizados e estampados são superatuais. Ideais também para quebrar produções mais casuais, calça jeans e camisa ganham um toque fashionista combinadas com a sandália. Com a mistura de estampas, ficam bem mais divertidas, e quando usadas com meias e conjuntos mais sóbrios transformam o look clássico em algo mais cool".

As sandálias permitem várias combinações, de look básico com jeans a peças de alfaiataria. "O jeito mais fácil de combinar a sandália com peças de alfaiataria é seguir pela linha mais despojada da sandália e escolher peças mais amplas. Com tecidos menos estruturados e até um pouco mais rústicos, como o linho", diz Tati Arruda.