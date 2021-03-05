Saiba por que os olhos de Pocah, do BBB 21, ficam vermelhos

Um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas são as lentes de contato da cantora Pocah Crédito: Reprodução/ @pocah

A oftalmologista Klicia Molina, do Hospital de Olhos de Vitória, diz que todos os tipos de lentes de contato - como as de miopia, astigmatismo, hipermetropia, multifocais e as de uso cosmético, como as de coloração - possuem um prazo de validade para uso. "Dividimos esse prazo em dois regimes: um é o regime de uso, ou seja, quantas horas seguidas a pessoa pode ficar com as lentes nos olhos sem retirá-las. Outro é o de troca, ou seja, em quanto tempo essa lente deve ser jogada fora. Ambos os tipos devem ser respeitados".

Na web, os internautas repararam nos olhos da funkeira. Crédito: Reprodução/ @Itspedrito

A médica explica que não é normal sentir incômodo com as lentes, principalmente se forem as gelatinosas. "Esse desconforto é sinal de que algo precisa ser melhorado nessa adaptação. Todo usuário de lente sofre um processo de dessensibilização do olho com o tempo de uso, ou seja, perde a sensibilidade e quando se dá conta do incômodo o problema está avançado", diz Klicia.

Oxigenação da córnea

A oftalmologista Damaris Faian diz que em caso de incômodo a lente deve se retirada imediatamente. É importante que o material da lente possibilite a oxigenação da córnea. "A córnea é oxigenada pelo ar e pela lágrima, se a lente de contato não tiver uma boa transmissão de oxigênio, isso pode facilitar uma infecção secundária", explica. Damaris conta que existem graus diferentes de oxigenação da córnea de acordo com o material que a lente de contato é produzida. "E isso será melhor para uma pessoa ou outra".

A lente usada de forma errada pode trazer problemas. "Desde uma simples irritação, quando o olho fica vermelho, a uma úlcera de córnea infecciosa ou uma alergia crônica", diz Damaris. Klicia conta que os estragos do mau uso do produto podem aparecer em basicamente todas as estruturas da superfície dos olhos, como as conjuntivites alérgicas, mecânicas e infecciosas, as inflamações, o afinamento da córnea com úlceras e até perfurações. "O que mais vemos são alterações lentas e assintomáticas da superfície dos olhos ao longo do tempo de uso indevido. Até que um dia as alterações são tantas que a pessoa não consegue mais usar nenhum tipo de lente de contato", reforça.

Na web, os internautas repararam nos olhos da funkeira Crédito: Reprodução/ @brunafeia

Pocah já apareceu diversas vezes na casa com irritação na região dos olhos. Isso porque a artista pode estar adotando posturas não recomendadas por oftalmologistas, como dormir com as lentes. "Não é recomendado dormir com nenhum tipo de lente gelatinosa, pois é comprovado cientificamente que esse costume aumenta o risco de infeção ocular de 10 a 15 vezes", diz Klicia.

Cílios postiços