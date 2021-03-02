5 receitas de sucos que vão melhorar sua saúde

A escolha do horário de consumo é feita conforme a necessidade da bebida Crédito: Freepik

Além de saborosas, algumas combinações de frutas e verduras resultam em sucos que trazem inúmeros benefícios para a saúde. Bebidas preparadas em casa podem ajudar a proteger o coração, a dar disposição e também melhorar o intestino.

Basta saber escolher as frutas, hortaliças e legumes, que o copo estará cheio de saúde. É importante lembrar que os sucos devem ser consumidos logo após o preparo porque, com o passar do tempo, vão perdendo a maioria dos nutrientes.

A nutricionista Mariana Herzog explica que os sucos são ricos em vitaminas, minerais e compostos antioxidantes, que associados com a alimentação saudável, podem ajudar a melhorar a saúde e prevenir doenças. "Dá para usar a criatividade e fazer novas receitas. A dica é combinar uma folha, um legume e uma fruta", diz. A bebida pode ser consumida diariamente e deve ser evitada por pessoas com refluxo.

A nutricionista Letícia Matrak explica que, apesar dos benefícios, é preciso cuidado em tomar muito suco de fruta. "De maneira geral, o suco das frutas muito concentradas, quando é batido acaba quebrando a fibra e aumentando a glicose sanguínea fazendo um pico de insulina. Mas existem sucos que realmente vão ajudar na saúde. Quando se consegue associar uma fruta de baixo índice glicêmico com uma folha ou uma raiz ocorre, por exemplo, a melhora da imunidade, o aceleramento do metabolismo e a melhora do funcionamento do intestino".

Vale apostar em frutas como acerola, limão, caju, maracujá e morango que são excelentes para fazer combinações com uma raiz ou um vegetal. "Pode colocar alguma verdura, principalmente de cor verde-escuro como couve ou espinafre. É sempre importante colocar uma raiz como o gengibre ou o açafrão, além de poder combinar com algum chá", diz Letícia Matrak.

A profissional explica que a escolha do horário de consumo é feita conforme a necessidade da bebida. "Se for para dar mais energia pode ser pela manhã. Já se a proposta é melhorar o intestino, pode ser a noite".

Confira 5 receitas de sucos que vão melhorar sua saúde

1 - Suco que protege o coração

A nutricionista Letícia Matrak sugere bater 1/2 xícara de chá de mix frutas vermelhas (como mirtilo, framboesa, morango, amora, melancia) + 1 colher de sopa de semente de chia + 1 pedaço pequeno de gengibre + 150 ml de água.

2 - Suco para dar bem-estar e disposição

Tá precisando de disposição? Letícia dá a receita de um suco para gerar bem-estar e disposição. "Bata 6 unidades de acerola ou 1 limão + 1 pedaço pequeno de gengibre +1/2 folha de couve + 150 ml de chá-verde gelado".

3 - Suco que protege da hipertensão

A nutricionista Mariana Herzog sugere a combinação de beterraba, maracujá e couve. "A beterraba e a couve contêm nitratos, que são substâncias que contribuem para melhorar a circulação do sangue". No liquidificador bata 1/2 beterraba, polpa de 1 maracujá e 1 folha e talos de couve.

4 - Suco para sintomas da tensão pré-menstrual (TPM)

Sabia que existem sucos que ajudam na solução dos desagradáveis sintomas da tensão pré-menstrual (TPM)? "Para a TPM, sugiro o suco de cenoura, abacaxi, agrião e água de coco, pois os alimentos têm propriedades diuréticas e contribuem para reduzir o inchaço", diz Mariana Herzog. A receita leva 1 cenoura, 2 talos de agrião, 2 fatias de abacaxi e 2 copos de água de coco.

5 - Suco para intestino

Para quem quer um suco que ajude o intestino, Letícia Matrak sugere a receita:

