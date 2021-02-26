Patrícia Poeta usa macacão de marca capixaba que custa R$ 1.098

Patrícia Poeta publicou foto no Instagram com a legenda "Lady in red", que significa "dama de vermelho" Crédito: Reprodução/ Instagram

A jornalista Patricia Poeta, que está apresentando o "Encontro com Fátima Bernardes", durante as férias de Fátima, escolheu um macacão vermelho para apresentar o programa essa semana. A peça é da marca Vix, da estilista capixaba Paula Hermanny. Ela publicou as fotos no Instagram com a legenda "Lady in red", que significa "dama de vermelho".

O macacão está na moda. É versátil e as fashionistas têm apostado nas peças das mais variadas formas para criar looks que são confortáveis e muito marcantes. O modelo escolhido pela apresentadora tem decote tipo princesa, bolsos laterais, alças finas e amarração na barra da calça e nas costas. Para completar o look, Patrícia usou uma sandália da mesma tonalidade da roupa criando um visual monocromático. O modelo, no site da marca, custa R$ 1.098.

Ele funciona em looks diurnos e casuais, com flats e cinto. E também em looks mais arrumados para a noite, com sandálias altas e bijoux.

História de sucesso

Antes das roupas criadas pela capixaba fazerem sucesso, vieram os biquínis. Eles sempre estiveram presentes na vida de Paula Hermanny. Ela cresceu perto do mar. Frequentava as praias de Guarapari, quando ia para casa da vó, surfava nas ondas de Jacaraípe e curtia os finais de semana na Ilha do Boi. “Minha vida foi na areia. Aprendi a surfar aos 10 anos e até participei de campeonatos”. No verão de 1995 ela decidiu passar três meses na casa de um primo, nos Estados Unidos, para estudar inglês. Em um fim de semana conheceu e se apaixonou pelas praias de San Diego e, contra a vontade de sua mãe, que financiava a sua viagem, se mudou para lá. Estudando e trabalhando, ela começou a aceitar “encomendas” das roommates (amigas americanas com quem dividia apartamento). Elas simplesmente se apaixonaram pelas roupas de ginástica e pelos biquínis que Paula comprava e mandava fazer no Brasil.

Com talento criativo, vocação para os negócios e faro apurado para as oportunidades, Paula não demorou muito para enxergar o horizonte que se traçava à sua frente. Ali nascia a sua marca e ela se tornou uma estilista conhecida dentro e fora do país. Na verdade, pela ordem: primeiro fora do país, depois no eixo Rio/São Paulo e só depois em Vitória, sua cidade natal.