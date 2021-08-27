Incêndio atinge área de vegetação do Parque Nacional do Caparaó

Incêndio destrói vegetação no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Reprodução| Vídeo Corpo de Bombeiros

De acordo com informações de um funcionário do Parque do Caparaó que pediu para não ser identificado, o incêndio atinge uma grande área e começou por volta das 17h30 de quinta-feira. Desde a data, o Corpo de Bombeiros atua no local para tentar conter o fogo.

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Como a região é montanhosa e de difícil acesso, na manhã desta sexta-feira a direção do parque — que conta com 12 brigadistas — solicitou o apoio de helicóptero para combater as chamas. Por volta de meio-dia, uma aeronave do Notaer pousou no local e transportou a primeira equipe até o local do incêndio.

Incêndio é combatido no Parque Nacional do Caparaó

A reportagem demandou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que responde pelo Corpo de Bombeiros, e a Prefeitura de Iúna para saber sobre a situação no local. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.