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Destruição

Incêndio atinge área de vegetação do Parque Nacional do Caparaó

Fogo se alastra na região, em Pequiá, distrito de Iúna, desde a tarde de quinta-feira (26). Nesta sexta (27), a direção do parque pediu o apoio de helicóptero do Notaer

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 15:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 ago 2021 às 15:58
Incêndio destroi vegetação no Parque Nacional do Caparaó
Incêndio destrói vegetação no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Reprodução| Vídeo Corpo de Bombeiros
Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de vegetação do Parque Nacional do Caparaó, no distrito de Pequiá, em Iúna, nesta sexta-feira (27). O fogo começou na tarde de quinta-feira (26), mas não foi totalmente controlado. A direção do parque solicitou apoio de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) para ajudar no combate às chamas.
De acordo com informações de um funcionário do Parque do Caparaó que pediu para não ser identificado, o incêndio atinge uma grande área e começou por volta das 17h30 de quinta-feira. Desde a data, o Corpo de Bombeiros atua no local para tentar conter o fogo.
Como a região é montanhosa e de difícil acesso, na manhã desta sexta-feira a direção do parque — que conta com 12 brigadistas — solicitou o apoio de helicóptero para combater as chamas. Por volta de meio-dia, uma aeronave do Notaer pousou no local e transportou a primeira equipe até o local do incêndio. 

Incêndio é combatido no Parque Nacional do Caparaó

A reportagem demandou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que responde pelo Corpo de Bombeiros, e a Prefeitura de Iúna para saber sobre a situação no local. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Às 18h30 desta sexta-feira, a administração do parque informou que as chamas ainda não haviam sido controladas. Explicou ainda que alguns brigadistas vão permanecer no local durante a noite, já que a queda de temperatura facilitaria o combate aos focos de incêndio. Os trabalhos, segundo a unidade, devem voltar às 5h30 deste sábado (28). Além do helicóptero do Notaer, uma aeronave de Minas Gerais também dá apoio aos militares e brigadistas pelo município mineiro de Alto Caparaó.

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