Veja a cidade do ES com a maior população e saiba quem ganhou e perdeu morador

Serra, Vila Velha e Vitória são os municípios que mais ganharam moradores em 2021 no Estado Crédito: Montagem/Arquivo AG

Your browser does not support the audio element. Saiba qual é a cidade do ES com a maior população e saiba quem ganhou moradores

Veja gráfico abaixo) A cidade que mais ganhou morador foi a Serra , com 9.525 habitantes a mais, alcançando uma população de 536.765. O município aliás, continua na liderança como o maior número de pessoas vivendo no local. (

Vila Velha vem como segundo maior município em número de habitantes. Ganhou 7.330 moradores, chegando a 508.655. Cariacica vem em terceiro lugar no ranking entre as maiores populações embora tenha sido Vitória a ficar com a terceira colocação em novos moradores.

Segundo o estudo, a Capital recebeu 3.679 novos habitantes, atingindo uma população de 369.534. Já Cariacica avançou em 2.579 novos moradores, atingindo 386.495 pessoas.

Enquanto na Região Metropolitana e nos principais municípios das microrregiões houve crescimento da população, em 17 cidades do interior teve queda. Os destaques ficam com Muniz Freire, que perdeu 143 moradores, e com Afonso Cláudio, que tem agora 129 habitantes a menos.

DADOS NÃO CONSIDERAM MORTES PELA COVID

Essas estimativas populacionais divulgadas nesta sexta pelo IBGE não incorporam os efeitos da pandemia. De acordo com o gerente de Estimativas e Projeções de População do órgão, Márcio Mitsuo Minamiguchi, dados preliminares do Registro Civil e do Ministério da Saúde apontam para um excesso de mortes, principalmente entre idosos, e uma diminuição dos nascimentos.

É possível que também tenham ocorrido alterações nos fluxos migratórios. As implicações disso no tamanho da população, contudo, serão verificadas a partir do próximo Censo Demográfico.

“Como a pandemia ainda está em curso e devido à ausência de novos dados a respeito da migração, que juntamente com a mortalidade e fecundidade constituem as chamadas componentes da dinâmica demográfica, ainda não foi elaborada uma projeção da população para os estados e o Distrito Federal que incorpore os efeitos do contexto sanitário atual na população”, explica Minamiguchi

O gerente do estudo conclui: “o próximo Censo Demográfico, que será realizado em 2022, trará não somente uma atualização dos contingentes populacionais, como também subsidiará as futuras projeções, fundamentais para compreender as implicações da pandemia sobre a população, não somente no curto, mas também no médio e longo prazo”.

POPULAÇÃO NO BRASIL ALCANÇA 213,3 MILHÕES

O número de habitantes no país chegou a 213,3 milhões em 2021, segundo as Estimativas da População divulgadas hoje (27) pelo IBGE. O estudo, com data de referência em 1º de julho, leva em conta todos os 5.570 municípios brasileiros, e é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,4 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,8 milhões), Brasília (3,1 milhões), Salvador (2,9 milhões) e Fortaleza (2,7 milhões). Dos 17 municípios do país com população superior a um milhão de habitantes, 14 são capitais. Esse grupo concentra 21,9% da população ou 46,7 milhões de pessoas.

Já o conjunto das 26 capitais mais o Distrito Federal supera os 50 milhões de habitantes, representando, em 2021, 23,87% da população do país.

Excluindo as capitais, os municípios mais populosos são Guarulhos (SP), Campinas (SP), São Gonçalo (RJ), Duque de Caxias (RJ), São Bernardo do Campo (SP), Nova Iguaçu (RJ), São José do Campos (SP), Santo André (SP), Ribeirão Preto (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE).

Com apenas 771 habitantes, Serra da Saudade (MG) é a cidade brasileira com menor população. Outras três também têm menos de mil habitantes: Borá (SP), com 839 habitantes, Araguainha (MT), com 909, e Engenho Velho (RS), com 932 moradores.