Buda gigante de Ibiraçu será oficialmente inaugurado neste sábado (28)

A estátua do Buda será oficialmente inaugurada neste sábado (28), em Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros

Após ganhar um banho caprichado e receber retoques , a estátua do Buda, enfim, será inaugurada no Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu. A cerimônia será realizada neste sábado (28), na Praça Torii, localizada às margens da BR 101 Norte, no município de Ibiraçu.

O evento e a própria estátua sofreram com atrasos e adiamentos devido à pandemia do coronavírus ao longo deste ano e também em 2020. Com um quadro mais estabilizado, o Mosteiro finalmente poderá "entregar" oficialmente o monumento.

Mesmo sem estar oficialmente inaugurado, o local já se consolidou como ponto turístico no Espírito Santo, e recebe aproximadamente 4 mil pessoas por mês, de acordo com o próprio Mosteiro Zen Budista.

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No fim de dezembro do ano passado, em um evento transmitido para o Japão, o Buda passou pela cerimônia de "abertura dos olhos" , uma espécie de batismo espiritual para que o mesmo fosse preparado para a inauguração.

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