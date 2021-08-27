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Mosteiro Zen Budista

Buda gigante de Ibiraçu será oficialmente inaugurado neste sábado (28)

Cerimônia ocorre na Praça Torii, às margens da BR 101, a partir das 10h. Evento é aberto ao público

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2021 às 11:02
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu
A estátua do Buda será oficialmente inaugurada neste sábado (28), em Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros
Após ganhar um banho caprichado e receber retoques, a estátua do Buda, enfim, será inaugurada no Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu. A cerimônia será realizada neste sábado (28), na Praça Torii, localizada às margens da BR 101 Norte, no município de Ibiraçu.

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O evento e a própria estátua sofreram com atrasos e adiamentos devido à pandemia do  coronavírus ao longo deste ano e também em 2020. Com um quadro mais estabilizado, o Mosteiro finalmente poderá "entregar" oficialmente o monumento.
Mesmo sem estar oficialmente inaugurado, o local já se consolidou como ponto turístico no Espírito Santo, e recebe aproximadamente 4 mil pessoas por mês, de acordo com o próprio Mosteiro Zen Budista.
No fim de dezembro do ano passado, em um evento transmitido para o Japão, o Buda passou pela cerimônia de "abertura dos olhos", uma espécie de batismo espiritual para que o mesmo fosse preparado para a inauguração.

MAIS INAUGURAÇÕES

No evento serão inauguradas a estátua do Grande Buda, a Escola Oficina de Cerâmica Custódio Soares e o Bosque da Sabedoria. Ainda será lançado o livro de fotos "Bhudda", dos fotógrafos Vitor Nogueira e Hélio Filho. A solenidade, segundo o monge Daiju Bitti, deve contar com a participação do governador Renato Casagrande e será aberta ao público.

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