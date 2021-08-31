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Quase 100 milímetros

Anchieta foi onde choveu mais nas últimas 24h no Espírito Santo

Cidade do litoral Sul aparece no topo da lista do Cemaden para chuvas em todo o Estado; Incaper mantém alerta para mais pancadas até esta quarta-feira (1); confira a lista completa

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 09:24

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

31 ago 2021 às 09:24
Semana começou com chuva na Grande Vitória
O temporal atingiu a Grande Vitória e cidades do Sul e Serrana desde o começo da noite desta segunda-feira (30) Crédito: Fernando Madeira
Após um longo período, a chuva voltou a dar o ar da graça em grande quantidade no Espírito Santo. Mais presente nas cidades da Grande Vitória, Região Serrana e Sul do Estado, o temporal veio acompanhado de muito vento ao ponto de arrancar postes e árvores na Região Metropolitana entre o fim da tarde desta segunda-feira (30) e a madrugada desta terça (31).

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Anchieta foi onde choveu mais nas últimas 24h no Espírito Santo
De fato, o volume registrado em algumas cidades chama a atenção. Em Anchieta, no litoral Sul do Estado, de acordo com Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, foram contabilizados 90,6 milímetros de chuva nas últimas 24 horas - isso é o equivalente a despejar 90,6 litros d'água em uma área de um metro quadrado.
Na sequência, segundo o Cemaden, aparecem os municípios de Guarapari, com 70,01 mm, Cachoeiro de Itapemirim (56,26mm), Vitória (54,12 mm) e Alfredo Chaves, com 54 mm, fecha a lista das cinco cidades que mais concentraram chuvas.

ALERTA PARA MAIS CHUVA

Embora os aguaceiros tenham cessado pela manhã, a meteorologia do Incaper mantém o alerta de atenção para condições favoráveis para a ocorrência de chuvas de moderada a forte intensidade, resultando em acumulados expressivos para o Espírito Santo até esta quarta-feira (1).
Nestas condições, há o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e ainda transbordamentos de rios, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

LISTA COMPLETA (em milímetros)

  • Anchieta - 90.60
  • Guarapari - 70.01
  • Cachoeiro de Itapemirim - 56.26
  • Vitória - 54.12
  • Alfredo Chaves - 54.0
  • Rio Novo do Sul - 53.60
  • Mimoso do Sul - 50.20
  • Viana - 48.20
  • Apiacá - 42.40
  • Atílio Vivácqua - 40.40
  • Vargem Alta - 38.0
  • Santa Leopoldina - 37.56
  • Domingos Martins - 36.0
  • Serra - 35.58
  • Aracruz - 32.86
  • Cariacica - 32.65
  • Fundão - 31.40
  • Vila Velha - 31.12
  • As demais cidades do ES registraram volume inferior  30 mm.

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