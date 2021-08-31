Após um longo período, a chuva voltou a dar o ar da graça em grande quantidade no Espírito Santo. Mais presente nas cidades da Grande Vitória, Região Serrana e Sul do Estado, o temporal veio acompanhado de muito vento ao ponto de arrancar postes e árvores na Região Metropolitana entre o fim da tarde desta segunda-feira (30) e a madrugada desta terça (31).
Anchieta foi onde choveu mais nas últimas 24h no Espírito Santo
De fato, o volume registrado em algumas cidades chama a atenção. Em Anchieta, no litoral Sul do Estado, de acordo com Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, foram contabilizados 90,6 milímetros de chuva nas últimas 24 horas - isso é o equivalente a despejar 90,6 litros d'água em uma área de um metro quadrado.
Na sequência, segundo o Cemaden, aparecem os municípios de Guarapari, com 70,01 mm, Cachoeiro de Itapemirim (56,26mm), Vitória (54,12 mm) e Alfredo Chaves, com 54 mm, fecha a lista das cinco cidades que mais concentraram chuvas.
ALERTA PARA MAIS CHUVA
Embora os aguaceiros tenham cessado pela manhã, a meteorologia do Incaper mantém o alerta de atenção para condições favoráveis para a ocorrência de chuvas de moderada a forte intensidade, resultando em acumulados expressivos para o Espírito Santo até esta quarta-feira (1).
Nestas condições, há o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e ainda transbordamentos de rios, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.
LISTA COMPLETA (em milímetros)
- Anchieta - 90.60
- Guarapari - 70.01
- Cachoeiro de Itapemirim - 56.26
- Vitória - 54.12
- Alfredo Chaves - 54.0
- Rio Novo do Sul - 53.60
- Mimoso do Sul - 50.20
- Viana - 48.20
- Apiacá - 42.40
- Atílio Vivácqua - 40.40
- Vargem Alta - 38.0
- Santa Leopoldina - 37.56
- Domingos Martins - 36.0
- Serra - 35.58
- Aracruz - 32.86
- Cariacica - 32.65
- Fundão - 31.40
- Vila Velha - 31.12
- As demais cidades do ES registraram volume inferior 30 mm.