Chuva com vento derruba quatro postes e uma árvore em rua de Vitória

Chuva com vento derruba quatro postes e árvore em rua de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A reportagem da TV Gazeta esteve no local, na manhã desta terça-feira (31), e constatou o cenário de destruição. Postes caídos, outros pendurados pela fiação, ainda energizada, o que representa um perigo para quem passa por ali.

Um árvore na calçada foi arrancada desde a raiz e tombou atingindo o muro de uma casa. A moradora da residência disse que, por volta das 20h30 desta terça, ouviu um barulho enorme por conta da forte chuva e da ventania na região de Santa Tereza. Além da árvore, um poste também caiu perto da casa da moradora.

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Outro morador da rua, Marcos Tavares contou que estava participando de uma live quanto tudo aconteceu. Segundo o morador, o medo era de que, uma árvore, a maior da rua, também caísse, o que não aconteceu.

RUA INTERDITADA

Por causa da queda dos postes, a prefeitura interditou a rua, já que a fiação representa risco para a população. Segundo o secretário de serviços de Vitória, Leonardo Gonçalves, a prefeitura aguarda a chegada da EDP para conferir a situação dos fios de energia.

"Nós já estamos aqui desde cedo as 5h da manhã. A Guarda Municipal de Trânsito está presente fazendo isolamento para que nenhum carro e pedestre passe nesse local, mas por questão de segurança de todos. Ainda não podemos fazer nenhum tipo de intervenção enquanto a EDP Escelsa esteja presente para desenergizar os fios, e assim, trazer condições de trabalho para nós, disse o secretário.