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Destruição

Chuva com vento derruba quatro postes e uma árvore em rua de Vitória

Moradores da Rua Agostinho de Oliveira, em Santa Tereza, ficaram assustados com a situação. A prefeitura isolou o local

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 07:29

Publicado em 

31 ago 2021 às 07:29
Chuva com vento derruba quatro postes e árvore em rua de Vitória
Chuva com vento derruba quatro postes e árvore em rua de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Quatro postes e uma árvore caíram na Rua Agostinho de Oliveira, em Santa Tereza, Vitória, durante a chuva e ventania na noite desta segunda-feira (30). Segundo os moradores, tudo aconteceu entre as 19h e 20h30.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local, na manhã desta terça-feira (31), e constatou o cenário de destruição. Postes caídos, outros pendurados pela fiação, ainda energizada, o que representa um perigo para quem passa por ali.
Um árvore na calçada foi arrancada desde a raiz e tombou atingindo o muro de uma casa. A moradora da residência disse que, por volta das 20h30 desta terça, ouviu um barulho enorme por conta da forte chuva e da ventania na região de Santa Tereza. Além da árvore, um poste também caiu perto da casa da moradora.
Outro morador da rua, Marcos Tavares contou que estava participando de uma live quanto tudo aconteceu. Segundo o morador, o medo era de que, uma árvore, a maior da rua, também caísse, o que não aconteceu. 

RUA INTERDITADA

Por causa da queda dos postes, a prefeitura interditou a rua, já que a fiação representa risco para a população. Segundo o secretário de serviços de Vitória, Leonardo Gonçalves, a prefeitura aguarda a chegada da EDP para conferir a situação dos fios de energia.
"Nós já estamos aqui desde cedo as 5h da manhã. A Guarda Municipal de Trânsito está presente fazendo isolamento para que nenhum carro e pedestre passe nesse local, mas por questão de segurança de todos. Ainda não podemos fazer nenhum tipo de intervenção enquanto a EDP Escelsa esteja presente para desenergizar os fios, e assim, trazer condições de trabalho para nós, disse o secretário.

Chuva com vento derruba quatro postes e árvore em rua de Vitória

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