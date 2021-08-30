Chuva e ventania causam transtornos na Grande Vitória

Chuva na Grande Vitória nesta segunda-feira (30) Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta | Fernando madeira

VITÓRIA

Avenida Adalberto Simão Nader

Segundo o servidor público Klérysson Santana, leitor de A Gazeta, um semáforo ficou pendurado na Avenida Adalberto Simão Nader, após a forte ventania desta segunda-feira (30). Ele estava saindo do trabalho, por volta das 18h20, quando avistou o aparelho preso ao poste apenas pela fiação. Veja vídeo:

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"Isso é bem na rotatória que dá acesso ao aeroporto. Os veículos paravam, desviavam e seguiam viagem. Como o semáforo ficava girando, os motoristas conseguiam ver se o sinal estava aberto ou fechado. Os demais estavam todos funcionando normal", contou o servidor, dizendo que, embora a chuva estivesse fraca, as rajadas de vento eram bem fortes.

Em nota, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), informou que o equipamento caiu por conta dos fortes ventos, que atingiram aproximadamente 50 km/h. Uma equipe já esteve no local para consertar o aparelho, que voltou a funcionar normalmente. "Avisos de semáforos sem funcionar devem ser feitos pelo telefone 156", reforçou.

Praia do Canto

Na Rua Constante Sodré, entre os bairros Praia do Canto e Santa Lúcia, uma grande árvore caiu em cima de um veículo que estava em movimento. Os dois ocupantes saíram ilesos. O estudante Marcos Porfiro presenciou a queda, por volta das 18h30, e disse não ter sido atingido por questão de metro.

"Eu estava pegando uma bicicleta na estação da Bike Vitória, quando teve um estalo. Cinco segundos depois, a árvore caiu. Só deu tempo de correr. No carro atingido, estavam uma mãe, uma mulher de meia-idade, e a filha adolescente. Elas não sofreram nada. Só estavam assustadas", contou.

Árvore cai sobre carro em Santa Lucia, Vitória Crédito: Marcos Porfiro

Santa Tereza

Postes caídos no bairro Santa Tereza, Vitória Crédito: Carol Monteiro/TV Gazeta

Quatro postes e uma árvore caíram na Rua Agostinho de Oliveira , em Santa Tereza, Vitória, durante a chuva e ventania na noite desta segunda-feira (30). Segundo os moradores, tudo aconteceu entre as 19h e 20h30. A reportagem da TV Gazeta esteve no local, na manhã desta terça-feira (31), e constatou o cenário de destruição. Postes caídos, outros pendurados pela fiação, ainda energizada, o que representa um perigo para quem passa por ali. A prefeitura foi ao local, isolou a área e acionou a EDP.

Acionada, a Prefeitura de Vitória informou que registrou cinco quedas de árvores nas vias da Capital até às 20h desta segunda-feira (30) por conta dos fortes ventos nos bairros Praia do Canto, Santa Lúcia, Ilha do Príncipe e Jardim da Penha.

Ocorrência em São Benedito

Morador do bairro São Benedito, o João Pedro Almeida dos Santos viu a própria casa ser destalhada no início da noite desta segunda-feira (30), por volta das 18h. "O telhado caiu, o teto de PVC voou e teve janela que quebrou. Dois quartos ficaram descobertos. Perdi uma das camas e um dos colchões", desabafou. Veja o vídeo:

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Desempregado, ele revelou que nunca tinha passado por nada parecido e que a residência havia sido reformada recentemente. "Aqui moram oito pessoas, incluindo duas crianças. Hoje, nós vamos dormir na sala, que fica em um andar debaixo, e as crianças foram para a casa da minha irmã", relatou.

A Gazeta demandou a Prefeitura de Vitória, que informou que uma residência foi destelhada por conta dos fortes ventos. O local será vistoriado nesta terça-feira (31). Equipes da Defesa Civil estão de plantão no número (27) 9 8818-4432.

SERRA

Por volta das 19h20, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um desabamento de imóvel no bairro Praia de Carapebus, na Serra. Segundo testemunhas, três pessoas ficaram feridas, sem gravidade. Ainda não há mais informações sobre o caso.

Ainda na noite desta segunda-feira, o consultor de negócios Antonio Carlos Aprigio gravou um vídeo alertando sobre a queda de outdoors na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, no sentido Nova Almeida. Veja:

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"Eu sinalizei como pude, não consegui remover porque são muito pesados. Mas usei umas telas de proteção e os cones de uma obra na avenida para sinalizar esse trecho. Os outdoors ficaram caídos, parte pegando uma faixa da via", explicou Aprígio. A reportagem de A Gazeta demandou a Defesa Civil sobre essa ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

VILA VELHA

Um morador do bairro Itapuã, em Vila Velha, registrou o momento em que o temporal começou na Rua Manaus. Veja vídeo:

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Em Vila Velha, também houve o registro de uma explosão em canteiro de obra de edifício no bairro Praia de Itaparica. Em nota, a EDP informou que trata-se de uma rede de proteção de construção civil que se desprendeu e atingiu a rede elétrica. "No momento, foi registrada uma reclamação de interrupção de energia no local. A concessionária enviará uma equipe para realizar o devido reparo", reforçou.

CARIACICA

No bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica , os fortes ventos destelharam uma casa, cuja cobertura ficou caída no quintal, impedindo a saída dos moradores. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. Apesar do destelhamento, ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil de Cariacica informou que durante a noite foi acionada para quatro ocorrências: um destelhamento de residência em Nova Rosa da Penha, sem feridos e necessidade de interdição; e três registros de árvores com risco de queda nos bairros Rio Marinho, São Francisco e Nova Canaã.

Em caso de emergência, a orientação é ligar para o número 199 ou (27) 9 8831-6000.

AEROPORTO DE VITÓRIA E TERCEIRA PONTE

Por volta das 18h30, a Terceira Ponte sofreu com um pico de energia. As lâmpadas que fazem a iluminação da via chegaram a apagar, mas voltaram logo e não foi preciso interditá-la.

A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com o Aeroporto de Vitória para saber se o mau tempo afetou os voos. Assim que o retorno for dado, este texto será atualizado.

"PERIGO": ALERTA VALE ATÉ TERÇA-FEIRA (31)