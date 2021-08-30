Instituto emite alertas de chuvas intensas para cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuva para o Espírito Santo com validade para toda esta segunda (30) e manhã desta terça (31). Um dos alertas, classificado como 'Perigo potencial', é para chuvas intensas em quase todo o Estado e o outro, classificado como grau 'Perigo', é para acumulado de chuva na Grande Vitória e regiões Sul e Serrana.
O primeiro alerta, de chuvas intensas, prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora no Espírito Santo. O aviso vale de 10h desta segunda (30) até 10h desta terça (31) e foi classificado como 'Perigo potencial'.
“Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, informou o Inmet. Além do ES, o aviso é válido para municípios do Sul da Bahia, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
O segundo alerta foi classificado como 'Perigo', é restrito a municípios de Grande Vitória, Região Sul e Região Serrana. Ele prevê chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia e também é válido até as 10h desta terça (31). “Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco”, destacou o Inmet.
Os municípios que constam nesse alerta de acumulado de chuvas são:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Domingos Martins
- Guarapari
- Iconha
- Marechal Floriano
- Piúma
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Serra
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
ORIENTAÇÕES
Para os alertas, o Inmet deu instruções para que a população fique atenta e acione as autoridades em caso de perigo. “Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; evite enfrentar o mau tempo; observe alteração nas encostas; em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Em caso de emergência ou para mais informações, acione a Defesa Civil, no telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, no telefone 193 ou através do Ciodes no 190.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.