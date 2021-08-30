Instituto emite alertas de chuvas intensas para cidades do ES

Instituto alerta para chuvas intensas no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuva para o Espírito Santo com validade para toda esta segunda (30) e manhã desta terça (31). Um dos alertas, classificado como 'Perigo potencial', é para chuvas intensas em quase todo o Estado e o outro, classificado como grau 'Perigo', é para acumulado de chuva na Grande Vitória e regiões Sul e Serrana.

O primeiro alerta, de chuvas intensas, prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora no Espírito Santo. O aviso vale de 10h desta segunda (30) até 10h desta terça (31) e foi classificado como 'Perigo potencial'.

“Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, informou o Inmet. Além do ES, o aviso é válido para municípios do Sul da Bahia, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Alerta de chuva forte é válido para o Espírito Santo até está terça (31) Crédito: Reprodução

O segundo alerta foi classificado como 'Perigo', é restrito a municípios de Grande Vitória, Região Sul e Região Serrana. Ele prevê chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia e também é válido até as 10h desta terça (31). “Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco”, destacou o Inmet.

Os municípios que constam nesse alerta de acumulado de chuvas são:

Alfredo Chaves

Anchieta

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Domingos Martins

Guarapari

Iconha

Marechal Floriano

Piúma

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Serra

Vargem Alta

Viana

Vila Velha

Vitória

Alerta de acumulado de chuvas é válido para municípios da Grande Vitória e regiões Sul e Serrana Crédito: Reprodução

ORIENTAÇÕES

Para os alertas, o Inmet deu instruções para que a população fique atenta e acione as autoridades em caso de perigo. “Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; evite enfrentar o mau tempo; observe alteração nas encostas; em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Em caso de emergência ou para mais informações, acione a Defesa Civil, no telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, no telefone 193 ou através do Ciodes no 190.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.