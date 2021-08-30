ES tem alerta para risco de chuva forte, alagamentos e rajadas de vento

Previsão aponta chuva forte nesta segunda-feira (30) Crédito: Vitor Jubini

Espírito Santo deve registrar chuva forte com risco de alagamentos na Grande Vitória e nas áreas leste e norte do Estado nesta segunda-feira (30). É o que aponta o Climatempo, que divulgou um alerta sobre as condições do tempo em território capixaba.

De acordo com o comunicado, uma frente fria no mar e a circulação de ventos devem formar nuvens carregadas sobre o Estado. Com isso, pode chover forte na Grande Vitória e nas regiões leste e norte do Espírito Santo. O Instituto alertou ainda para risco de alagamentos e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. Confira o alerta na íntegra:

“A presença de uma frente fria no mar e a circulação dos ventos em níveis médios da atmosfera devem favorecer a formação de nuvens carregadas sobre o Estado do Espírito Santo nesta segunda-feira, 30 de agosto de 2021.

A Climatempo alerta para o risco de chuva forte e volumosa sobre as áreas da Grande Vitória, leste e norte do Espírito Santo. Há risco para alagamentos e rajadas de vento de até 60 km/h."

MARINHA INFORMA VENTOS FORTES

Além do aviso do Instituto Climatempo, a Marinha do Brasil emitiu um comunicado neste domingo (29) informando que o litoral capixaba deve ser atingido por fortes ventos até a noite desta quarta (1º).

São ventos de direção Norte e Nordeste de até 61 quilômetros por hora que podem atingir o litoral desde o Rio de Janeiro até Barra do Riacho, em Aracruz. Ou seja, na costa capixaba, os ventos devem atingir todo o Litoral Sul e a Grande Vitória.

“O aumento do gradiente de pressão na borda de uma área de alta pressão poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 61 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre os Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Barra do Riacho, entre as noites de 29 de agosto e 1° de setembro”, informou a Marinha em aviso meteorológico.

Your browser does not support the audio element. ES tem alerta para risco de chuva forte, alagamentos e rajadas de vento

CHUVA ATÉ QUARTA, DIZ INCAPER

E a chuva prevista deve continuar até, pelo menos, quarta-feira (1). É o que aponta o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Nesta segunda (30), o Instituto aponta que “a instabilidade ganha reforço no Espírito Santo e a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva em alguns momentos do dia no Estado”.