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Nesta segunda (30)

ES tem alerta para risco de chuva forte, alagamentos e rajadas de vento

Climatempo informou que a Grande Vitória pode registrar alagamentos. Já a Marinha emitiu aviso de ventos de até 61 km/h na costa capixaba

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 06:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2021 às 06:56
Chuva em Vitória surpreende capixabas nesta segunda-feira (19)
Previsão aponta chuva forte nesta segunda-feira (30) Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo deve registrar chuva forte com risco de alagamentos na Grande Vitória e nas áreas leste e norte do Estado nesta segunda-feira (30). É o que aponta o Climatempo, que divulgou um alerta sobre as condições do tempo em território capixaba.
De acordo com o comunicado, uma frente fria no mar e a circulação de ventos devem formar nuvens carregadas sobre o Estado. Com isso, pode chover forte na Grande Vitória e nas regiões leste e norte do Espírito Santo. O Instituto alertou ainda para risco de alagamentos e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. Confira o alerta na íntegra:
“A presença de uma frente fria no mar e a circulação dos ventos em níveis médios da atmosfera devem favorecer a formação de nuvens carregadas sobre o Estado do Espírito Santo nesta segunda-feira, 30 de agosto de 2021.
A Climatempo alerta para o risco de chuva forte e volumosa sobre as áreas da Grande Vitória, leste e norte do Espírito Santo. Há risco para alagamentos e rajadas de vento de até 60 km/h."

MARINHA INFORMA VENTOS FORTES

Além do aviso do Instituto Climatempo, a Marinha do Brasil emitiu um comunicado neste domingo (29) informando que o litoral capixaba deve ser atingido por fortes ventos até a noite desta quarta (1º).
São ventos de direção Norte e Nordeste de até 61 quilômetros por hora que podem atingir o litoral desde o Rio de Janeiro até Barra do Riacho, em Aracruz. Ou seja, na costa capixaba, os ventos devem atingir todo o Litoral Sul e a Grande Vitória.
“O aumento do gradiente de pressão na borda de uma área de alta pressão poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 61 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre os Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Barra do Riacho, entre as noites de 29 de agosto e 1° de setembro”, informou a Marinha em aviso meteorológico.
ES tem alerta para risco de chuva forte, alagamentos e rajadas de vento

CHUVA ATÉ QUARTA, DIZ INCAPER

E a chuva prevista deve continuar até, pelo menos, quarta-feira (1). É o que aponta o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Nesta segunda (30), o Instituto aponta que “a instabilidade ganha reforço no Espírito Santo e a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva em alguns momentos do dia no Estado”.
Já para terça (31) e quarta-feira (1), o Incaper informa que “o dia será de variação de nuvens, com previsão de chuva em alguns momentos do dia por todo o Estado”.

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